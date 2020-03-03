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Преступность среди мигрантов в ЯНАО снизилась в 2019 году более чем на 60%

Губернатор Дмитрий Артюхов провел первое в 2020 году заседание антитеррористической комиссии, где отметил достаточно высокий уровень безопасности в регионе
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© Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

ТАСС, 3 марта. Преступность среди зарубежных мигрантов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилась в 2019 году более чем на 60%, ими было совершено 129 преступлений. Об этом со ссылкой на УМВД России по ЯНАО сообщили в пресс-службе главы региона по итогам проведенного губернатором первого в наступившем году заседания антитеррористической комиссии.

"Дмитрий Артюхов обратил внимание на то, что высокий поток приезжих работников на территорию округа создает дополнительный риск, но в последние годы миграционные процессы не влияют открыто на криминогенную обстановку в округе. По информации УМВД России по ЯНАО, в 2019 году иностранные граждане совершили 129 преступлений, что на 60 с лишним процентов меньше, чем в прошлом году. Преступления экстремистской направленности и террористического характера мигрантами в прошлом году не совершались. Между тем, необходимо продолжить проводить качественную профилактическую работу среди них и делать это совместно с национально-культурными объединениями и общинами", - сказано в сообщении.

Один из вопросов повестки касался исполнения "Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы". Главный исполнитель документа на территории округа – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

"Ямал – стратегический регион, при этом у нас достаточно высокий уровень безопасности. Это результат работы нашей правоохранительной системы, за что я благодарен ее сотрудникам. Однако нельзя считать, что угроз не существует. Ряд уголовных дел говорит о том, что вербовочная деятельность экстремистских организаций на территории округа ведется. Чаще всего она обращена на молодежь, поэтому с нашей стороны должны приниматься не просто превентивные меры безопасности, должна вестись и активная работа, связанная со средствами массовой информации, с привлечением психологов, общественных организаций, в том числе в современных форматах в социальных сетях", – отметил губернатор.

Сегодня в автономном округе налажена работа с лицами, привлеченными к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности. Профилактические мероприятия также проводятся в образовательных учреждениях, а также среди мигрантов.

Глава региона напомнил участникам о необходимости избегать формального подхода в вопросах противодействия терроризму, отмечают в пресс-службе.

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