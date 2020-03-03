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Глава Прикамья призвал максимально содействовать голосованию по поправкам к Конституции РФ

Дмитрий Махонин принял участие в совместном координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин Департамент пресс-службы губернатора Пермского края
Описание
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
© Департамент пресс-службы губернатора Пермского края

ТАСС, 3 марта. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обратился с просьбой к территориальным органам федеральных органов исполнительной власти максимально содействовать организации проведения на территории края общероссийского дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы губернатора по итогам совместного координационного совещания с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, которое прошло в Перми под председательством главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова.

В ходе совещания обсуждался ряд вопросов, касающихся, в частности, организации проведения общероссийского дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Дмитрий Махонин обратился оказывать максимальное содействие в процессе организации волеизъявления. "Мы должны с вами понимать, что наша задача заключается в том, чтобы максимальное количество населения Пермского края воспользовалось своим правом голоса", – приводят в департаменте его слова.

О предстоящих изменениях в основной закон страны жителям Прикамья, в частности, будут рассказывать волонтеры. Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтерских центров о создании Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции". Добровольцы будут участвовать в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация уже стартовала на сайте "Волонтеры Конституции" и продлится до 16 марта.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.

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