ИКРА запускает новый флагманский курс

Москва, 03 марта. Школа инноваций и креативного мышления ИКРА запускает новый образовательный сезон и по традиции начинает с Основного курса: главного студенческого образовательного проекта школы. В этом сезоне студенты попробуют себя в качестве digital-инноваторов, научатся решать задачи на кейсах компаний уровня Coca Cola и Greenpeace и вооружатся всеми современными навыками профессий будущего. В течение всего курса студенты будут учиться презентовать себя, а кураторы помогут будущим выпускникам советами по трудоустройству.

В конце курса студенты трех городов: Москвы, Петербурга и Минска, защитят свои дипломные проекты перед компетентным жюри и специалистов международного уровня и поборются за звание лучшего города и легендарный кубок ИКРЫ. После курса их ждет вступление в мощное коммьюнити IKRA FAMILY, образовательные вечера и регулярные встречи в ИКРЕ.

Зарегистрироваться на Основной курс можно здесь.

Для всех заинтересованных 4 марта ИКРА проводит День открытых дверей, который в этом году представлен в формате закрытой pre-party. Специально для мероприятия кураторы школы разработали игру, которая на практике погрузит всех гостей в 5 этапов Основного курса. Помимо игры гости могут пообщаться с будущими студентами, выпускниками и кураторами школы, а в конце мероприятия их ждет грандиозный сюрприз от команды ИКРЫ.

На закрытую pre-party вечеринку можно записаться здесь.

Возрастная категория: 18+.