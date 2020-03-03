Свердловский губернатор провел рабочую встречу с генконсулом КНР в Екатеринбурге

ТАСС, 3 марта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество российского региона и КНР. Об этом глава региона сообщил во вторник в своем Instagram-аккаунте.

Куйвашев отметил, что сегодня КНР входит в число ключевых партнеров Среднего Урала: по итогам прошлого года Китай занял первое место по объему товарооборота, который превысил $2 млрд.

"В разговоре с Цуй Шаочунем мы, конечно, затронули и тему эпидемии коронавируса. С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области под медицинским наблюдением находилось больше тысячи человек, прибывших из Китая. К счастью, по результатам обследования, ни у россиян, ни у граждан Китая коронавирус обнаружен не был", - пишет губернатор.

Куйвашев рассказал, что уральские предприятия оказывают гуманитарную помощь побратиму Екатеринбурга — китайскому городу Гуанчжоу. Так, компания "Сима-ленд" отправила в город Иу провинции Чжэцзян 2 миллиона защитных медицинских масок, а завод "Медсинтез" организовал регулярные поставки препарата "Триазавирин" для борьбы с вирусом.

"Кстати, Цуй Шаочунь сказал мне, что эпидемия коронавируса в Китае уже идет на спад. Шаочунь готов оперативно информировать жителей нашего региона о ситуации с коронавирусной инфекцией. Мы же в свою очередь продолжим оказывать помощь и поддержку китайскому народу, с которым нас связывает многолетняя дружба", - написал губернатор.

Как добавили в департаменте информполитики Свердловской области, губернатор уделил внимание деловым и гуманитарным контактам, межрегиональному взаимодействию, отметил растущий интерес уральцев к китайскому языку и традициям страны. "Лидерами России и Китая 2020-2021-й годы объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества. Рассчитываю, что данное обстоятельство послужит хорошим стимулом к дальнейшему развитию нашего взаимодействия. Уверен, что в процессе работы вы лично убедитесь в том, что Свердловская область и Китай имеют большие перспективы для развития партнерства и реализации совместных проектов", – приводят там слова Куйвашева.

Господин Цуй поблагодарил губернатора за внимание к сотрудничеству и выразил уверенность в продолжении конструктивных контактов. "Я не так давно работаю в Екатеринбурге, но хорошо вижу, как спокойно живут и работают здесь люди, как развивается город и область. Я уверен, что у нас есть много общих точек для сотрудничества, в том числе и в рамках "Пятилетки развития". Показатель товарооборота свидетельствует о большой совместной работе. У вас в регионе мощная научная и образовательная база. Уверен, что мы сможем существенно расширить рамки нашего партнерства", – цитируют в департаменте слова дипломата.

Китайский генконсул также выразил признательность за помощь региональных предприятий в борьбе с эпидемией коронавируса в Китае. "Друзья познаются в беде. Мы чувствуем дружественное отношение области к китайскому народу, медицинские костюмы, лекарства очень понадобились нам. Хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку. Мы заинтересованы продолжать сотрудничество с вашими учеными в области создания новых препаратов", – отметил господин Цуй.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Новый генконсул Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург 6 февраля.