20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловский губернатор провел рабочую встречу с генконсулом КНР в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев обсудил с Цуй Шаочунем сотрудничество Среднего Урала и КНР и эпидемию коронавируса

ТАСС, 3 марта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество российского региона и КНР. Об этом глава региона сообщил во вторник в своем Instagram-аккаунте.

Куйвашев отметил, что сегодня КНР входит в число ключевых партнеров Среднего Урала: по итогам прошлого года Китай занял первое место по объему товарооборота, который превысил $2 млрд.
"В разговоре с Цуй Шаочунем мы, конечно, затронули и тему эпидемии коронавируса. С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области под медицинским наблюдением находилось больше тысячи человек, прибывших из Китая. К счастью, по результатам обследования, ни у россиян, ни у граждан Китая коронавирус обнаружен не был", - пишет губернатор.

Куйвашев рассказал, что уральские предприятия оказывают гуманитарную помощь побратиму Екатеринбурга — китайскому городу Гуанчжоу. Так, компания "Сима-ленд" отправила в город Иу провинции Чжэцзян 2 миллиона защитных медицинских масок, а завод "Медсинтез" организовал регулярные поставки препарата "Триазавирин" для борьбы с вирусом.

"Кстати, Цуй Шаочунь сказал мне, что эпидемия коронавируса в Китае уже идет на спад. Шаочунь готов оперативно информировать жителей нашего региона о ситуации с коронавирусной инфекцией. Мы же в свою очередь продолжим оказывать помощь и поддержку китайскому народу, с которым нас связывает многолетняя дружба", - написал губернатор.

Как добавили в департаменте информполитики Свердловской области, губернатор уделил внимание деловым и гуманитарным контактам, межрегиональному взаимодействию, отметил растущий интерес уральцев к китайскому языку и традициям страны. "Лидерами России и Китая 2020-2021-й годы объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества. Рассчитываю, что данное обстоятельство послужит хорошим стимулом к дальнейшему развитию нашего взаимодействия. Уверен, что в процессе работы вы лично убедитесь в том, что Свердловская область и Китай имеют большие перспективы для развития партнерства и реализации совместных проектов", – приводят там слова Куйвашева.

Господин Цуй поблагодарил губернатора за внимание к сотрудничеству и выразил уверенность в продолжении конструктивных контактов. "Я не так давно работаю в Екатеринбурге, но хорошо вижу, как спокойно живут и работают здесь люди, как развивается город и область. Я уверен, что у нас есть много общих точек для сотрудничества, в том числе и в рамках "Пятилетки развития". Показатель товарооборота свидетельствует о большой совместной работе. У вас в регионе мощная научная и образовательная база. Уверен, что мы сможем существенно расширить рамки нашего партнерства", – цитируют в департаменте слова дипломата.

Китайский генконсул также выразил признательность за помощь региональных предприятий в борьбе с эпидемией коронавируса в Китае. "Друзья познаются в беде. Мы чувствуем дружественное отношение области к китайскому народу, медицинские костюмы, лекарства очень понадобились нам. Хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку. Мы заинтересованы продолжать сотрудничество с вашими учеными в области создания новых препаратов", – отметил господин Цуй.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Новый генконсул Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург 6 февраля.

Реклама на ТАСС
ИКРА запускает новый флагманский курс
С 15 марта по 4 июля в ИКРЕ пройдет Основной курс, который был полностью пересобран под актуальные тренды и запросы работодателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС