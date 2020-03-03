Компания "Театральный агент" представит спектакль "Сказка для взрослых" в Москве

МОСКВА, 3 марта. Спектакли "Сказка для взрослых" (возрастная категория 18+), поставленные режиссером Михаилом Рахлиным по комедийной пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", пройдут 16 марта и 7 апреля в театре "Русская песня", 22–23 мая в Московском драматическом театре имени Пушкина. Продюсером постановки выступила компания "Театральный агент".

Главные роли в постановке исполнили заслуженные артисты России Галина Петрова, Инга Оболдина, Андрей Мерзликин и Юлия Чебакова.

Режиссер Михаил Рахлин большую часть карьеры посвятил МХТ имени Чехова – сначала как актер, а затем в качестве постановщика. Среди его самых значимых работ – спектакль "Santander. Две новеллы" по пьесам Альберто Конэхеро "Темный камень" и Хосе Падилья "Кликни здесь", а также спектакль "Веселые времена" по сценарию фильма Эрнста Любича "Ниночка". Кроме того, в Тамбовском драматическом театре он поставил спектакль "Ромео и Джульетта", а в качестве ассистента режиссера работал над спектаклями "Мастер и Маргарита" (режиссер – Янош Сас).

По словам генерального директора компании "Театральный агент" и члена совета директоров РАО Виктории Сладковской, Михаил Рахлин поставил искрометную комедию, которая побуждает сопереживать героям на протяжении всего действия: "Спектакль был показан уже трижды, и каждый раз зал смеялся до слез. Режиссер не стал экспериментировать, а попытался изложить на сцене все то, что автор изначально хотела донести в своей пьесе, то, как она ее задумала. На мой взгляд, Михаилу Рахлину удалось передать основную идею произведения. Спектакль нравится и мужчинам, и женщинам разных возрастов, хотя долгие годы бытовало мнение, что эта пьеса рассчитана на женскую аудиторию".

История, рассказанная в спектакле, связывает судьбы главных героев – старой девы Тани, живущей с престарелой матерью Софьей Ивановной, и Игоря, ловеласа средних лет, который шел в гости к молодой любовнице, но ошибся квартирой. Мать надеется, что перед ее смертью неудачливая дочь все-таки выйдет замуж. В однообразную жизнь Тани, не ведавшей ничего, кроме ухода за больной матерью, врываются настоящие чудеса.

Еще одной особенностью постановки являются необычные декорации. "На сцене виден только каркас квартиры, подсвеченный разными цветами, – говорит Виктория Сладковская. – Уникальная конструкция имитирует помещение из нескольких комнат при полном отсутствии стен. Зритель видит перед собой большое пространство, в котором свободно действуют актеры. Причем создается полное впечатление, что ты внутри одной из московских многоэтажек".

Пьеса была поставлена десятки раз под различными названиями в театрах России и стран СНГ. В 2000 году вышел фильм под названием "Приходи на меня посмотреть" с Ириной Купченко, Екатериной Васильевой и Олегом Янковским в главных ролях. Сценаристом картины выступила Надежда Птушкина, переработавшая пьесу под кинематографический язык, изменив возраст главных героев и содержание некоторых сцен.

Спектакль "Сказка для взрослых" станет одним из главных событий всего театрального сезона и не оставит равнодушным ни одного зрителя вне зависимости от возраста и пола.

Билеты на спектакль можно приобрести по ссылке (ООО "КАССИР.РУ". ОГРН: 1057747996151. Москва, ул. Новослободская, д.14/19, стр.1, пом. III, комната 1, офис 12).