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Как будут развиваться франшизы после 2020 года

Эксперты считают, что пересмотр вопросов юридического урегулирования даст толчок развития франчайзинга
Описание
© Businessmens.ru

Москва, 4 марта. В кризисные 2014-2016 годы 90% всех сфер бизнеса – от торговли до производства испытали на себе давление негативных факторов: снижение покупательской способности, резкое падание спроса и другое.

Но франшизы в таких условиях получили, как ни странно, толчок в развитии. Связано это с тем, что люди, желающие открыть собственный бизнес, больше внимания начали обращать на преимущества старта по франшизе.

Описание
© Businessmens.ru

Как писало экономическое агентство "Прайм" в 2017 году, Алексей Кудрин сообщал, что только 2% россиян хотят заниматься собственным бизнесом.

При этом, количество франшиз из года в год только увеличивалось и к 2018 году перевалило за отметку в 2000.  

В итоге, на 2016 – 2019 года пришелся рост российского франчайзинга. Укрепились большие сети. Стали набирать мощь региональные игроки.

Впрочем, основные проблемы никуда не делись. По-прежнему на рынке присутствует множество "псевдофраншиз", которые портят репутацию всей индустрии. По-прежнему нет четких законодательных нормативов.

Так что же ждать от франчайзинга дальше?

Основатель каталога франшиз Businessmens.ru Юрий Богомолов считает, что в ближайшие 5-10 лет можно будет выделить несколько основных тенденций.

Во-первых, станет актуальным рефранчайзинг. Даже сейчас убыточность франчайзи воспринимается на рынке, как нечто недостойное сильной компании. Винят в неудачах обычно головной офис. На деле все гораздо сложнее. Рефранчайзинг подразумевает продажу убыточного бизнеса франчайзи другому предпринимателю, который способен его "вытащить". Индустрия развивается, и то, что такие процессы – нормальная практика, крупные компании уже понимают.

Во-вторых, российский франчайзинг в плане появления новых идей начнет идти в ногу с остальным миром. Сейчас мы все еще заимствуем идеи с запада, где вся индустрия начала развиваться раньше. Так, с большим опозданием к нам пришли, например, социальные франшизы. Но уровень доступности информации и практика общемировых трендов, делают свое дело. Теперь уже проходит совсем мало времени между появлением мысли где-то в одной точке и реализации ее в разных концах света.

В-третьих, акцент франчайзинга сместится на новые технологии. Сейчас наступает такое время, когда активно внедряются технологические решения. Нет, в ближайшие 10 лет франшиз летающего такси мы, конечно, не увидим. Да и альтернативным видам энергии не удастся пробиться на массовый рынок. Но, например, нейросети и роботизация, переработка мусора, экологические программы – все это гораздо плотнее войдет в нашу жизнь.

В-четвертых, в ближайшее время распределение популярности сфер франчайзинга не изменится. По-прежнему в России в лидерах будут франшизы услуг населению (43%) и розничной торговли (22%). При этом будет еще заметнее "уход в онлайн".

В целом, прогнозы положительные по всем направлениям. И если не "стукнет" очередной кризис, то рынок будет только развиваться. Сильным же толчком может стать пересмотр государством вопросов юридического урегулирования этой сферы. Вопрос назрел давно. А вот решать его никто не спешит. 

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