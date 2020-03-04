МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" отменил брокерскую комиссию на период с 4 по 6 марта для обладателей брокерских счетов в этом банке. Такой шаг предпринят в связи с высоким спросом на биржевые операции на фоне волатильности рынка в последние недели, сообщили в Сбербанке.
"Сбербанк объявляет акцию по отмене брокерской комиссии, которая продлится с 4 по 6 марта включительно. Акция распространяется на проведение наиболее востребованных и популярных операций с финансовыми инструментами – покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже", - говорится в сообщении пресс-службы.
Условия акции распространятся на всех физических лиц, являющихся клиентами Сбербанка.
"В последние недели в связи с волатильностью рынка мы видим высокую востребованность нашими клиентами операций с ценными бумагами, операций по обмену валюты и других популярных услуг брокериджа. Обороты по этим операциям только за последнюю неделю выросли в нашем банке на 50%. С учетом, что уже сегодня в Сбербанке открыто более 1,4 млн брокерских счетов, мы считаем для себя важным сделать в этот период такие услуги для своих клиентов максимально доступными", - цитируют в пресс-службе вице-президента Сбербанка, директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметова.
В пресс-службе уточнили, что акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).
Сбербанк на три дня отменил брокерскую комиссию на фоне повышенного спроса на операции
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" отменил брокерскую комиссию на период с 4 по 6 марта для обладателей брокерских счетов в этом банке. Такой шаг предпринят в связи с высоким спросом на биржевые операции на фоне волатильности рынка в последние недели, сообщили в Сбербанке.