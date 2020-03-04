Сбербанк на три дня отменил брокерскую комиссию на фоне повышенного спроса на операции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" отменил брокерскую комиссию на период с 4 по 6 марта для обладателей брокерских счетов в этом банке. Такой шаг предпринят в связи с высоким спросом на биржевые операции на фоне волатильности рынка в последние недели, сообщили в Сбербанке.



"Сбербанк объявляет акцию по отмене брокерской комиссии, которая продлится с 4 по 6 марта включительно. Акция распространяется на проведение наиболее востребованных и популярных операций с финансовыми инструментами – покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже", - говорится в сообщении пресс-службы.



Условия акции распространятся на всех физических лиц, являющихся клиентами Сбербанка.



"В последние недели в связи с волатильностью рынка мы видим высокую востребованность нашими клиентами операций с ценными бумагами, операций по обмену валюты и других популярных услуг брокериджа. Обороты по этим операциям только за последнюю неделю выросли в нашем банке на 50%. С учетом, что уже сегодня в Сбербанке открыто более 1,4 млн брокерских счетов, мы считаем для себя важным сделать в этот период такие услуги для своих клиентов максимально доступными", - цитируют в пресс-службе вице-президента Сбербанка, директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметова.



В пресс-службе уточнили, что акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).