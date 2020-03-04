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Дмитрий Соловьев назначен членом правления и руководителем Корпоративного блока МТС Банка

Он пришел в МТС Банк в 2012 году на должность директора департамента по работе с проблемной задолженностью Имущественно-правового блока
Дмитрий Соловьев Пресс-центр МТС-Банка
Описание
Дмитрий Соловьев
© Пресс-центр МТС-Банка

Москва, 4 марта. ПАО "МТС-Банк" объявляет о назначении Дмитрия Соловьева на должность вице-президента, члена Правления, руководителя Корпоративного блока с 4 марта 2020 года. Решение о назначении принято 2 марта 2020 года на заседании Совета директоров МТС Банка.

Дмитрий Соловьев работает в МТС Банке более восьми лет, и с 2018 года занимал должность директора по развитию корпоративного бизнеса, вице-президента Корпоративного блока. Ранее с 2015 по 2018 годы возглавлял департамент корпоративных продаж Корпоративного блока. Дмитрий Соловьев пришел в МТС Банк в 2012 году на должность директора департамента по работе с проблемной задолженностью Имущественно-правового блока.

"В новой должности Дмитрий Соловьев продолжит отвечать за развитие корпоративного бизнеса МТС Банка: продажи, управление взаимоотношениями с крупными корпоративными клиентами, оптимизацией бизнес-процессов, а также курировать факторинговый и транзакционный бизнес банка. Желаем Дмитрию новых успешных проектов и отличных результатов", — отметила Дарья Капранова, вице-президент, директор Департамента по работе с персоналом МТС Банка.

Дмитрий Соловьев окончил Государственный университет управления по специальности "Мировая экономика", МВА РАНХиГС по специальности "Банки".

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