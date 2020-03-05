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Международный кинофестиваль "Северный Характер" пройдет в Мурманске в 12-й раз

Впервые в конкурсной программе заявлены полнометражные художественные фильмы
Описание
© Пресс-служба Международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ "Северный Характер"

Москва, 5 марта. 18 марта в приграничном городе Заполярном Мурманской области состоится открытие 12-го международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ "Северный Характер".

В этом году в конкурсной программе фестиваля заявлено 5 номинаций: "Документальные фильмы до 90 и 60 минут, "Телепрограмма", "Короткометражный фильм", впервые в творческом состязании примут участие полнометражные фильмы.

"В этом году мы подобрали для показа фильмы из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии и Канады. Это мастерски снятые семейные киноленты, которые позволяют зрителю и посмеяться, и поразмышлять о знакомых каждому проблемах и дилеммах, и задуматься о простых ценностях", - рассказала президент кинофестиваля Светлана Солдатова.

Экспертный совет кинофорума отобрал 63 работы из более чем 120 присланных на конкурс. Главный критерий отбора – соответствие теме фестиваля. В центре внимания авторов конкурсных лент кинофестиваля - человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, творит и созидает, а также вдохновляет других на преодоление трудностей.

Организаторы фестиваля уверены: хороший фильм будоражит эмоции аудитории, рождает новые идеи и образы. Поэтому еще одной целью "Северного Характера" является усложнение культурного слоя Мурманской области, поддержка активных мурманчан и жителей области, создающих кино и культурные проекты, готовых работать для российской и зарубежной киноиндустрии.

Международный кинофестиваль "Северный Характер" проводится в Мурманске с 2008 года. Он возник как воплощение мечты нескольких друзей, телевизионных журналистов из четырех стран встретиться, обсудить работы и увидеть, в каком направлении развивается современное европейское аудиовизуальное искусство. Постепенно именно культурный аспект стал главным локомотивом интереса организаторов и участников, а фестиваль стал местом встречи не только журналистов, но и кинематографистов, а также зрителей - жителей Мурманска и гостей города. В разные годы участниками фестиваля и его проектов были Егор Кончаловский, Александр Сокуров и Павел Чухрай.

"В этом его и уникальность: тележурналисты узнают новые приемы экранного мастерства, кинематографисты ловят новые истории, а зрители напрямую могут задавать вопросы и тем, и другим об увиденных работах", - пояснила Солдатова.

В этом году фестиваль расширит свои границы. Он начнется на севере области в городе Заполярном неподалеку от границы с Норвегией, а продолжится в Мурманске. Помимо именитых гостей, среди которых актер и режиссер Владимир Шевельков, киновед, сценарист и писатель Александр Казакевич, документалисты из Норвегии, Швеции, Финляндии и разных регионов России, в Мурманск в дни фестиваля приедут 25 режиссеров, операторов, продюсеров, которые смогут познакомиться с регионом и выбрать локации для своих будущих съемок.

"Специального фестиваля для тележурналистов на севере Скандинавии и Финляндии нет. Поэтому для корреспондентов телеканалов из соседних стран фестиваль в Мурманске – то самое место, где их талант может быть оценен Международным жюри профессионалов. Кроме того, одна из целей фестиваля - представить зарубежным коллегам Россию, как доброжелательную к гостям страну, жители которой понимают современное искусство, готовы обсуждать самые сложные темы", - пояснила президент фестиваля.

Ключевым событием фестиваля является Медиафорум, где основные спикеры - журналисты из разных стран, а в обсуждении принимают участие горожане. Вход на все показы и мероприятия фестиваля будет бесплатным.

Информационное агентство России ТАСС – генеральный информационный партнер кинофестиваля "Северный Характер".

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