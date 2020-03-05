Выплаты приезжающим на Ямал медикам по программе "Земский доктор" увеличены вдвое

ТАСС, 5 марта. На Ямале, как и на территории всей арктической зоны, в два раза увеличены выплаты земским докторам – с 1 млн до 2 млн рублей, а земским фельдшерам – с 500 тысяч до 1 млн рублей. Как сообщили сегодня в пресс-службе главы региона со ссылкой на первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилла Трапезникова, решение было принято на федеральном уровне, правительство ЯНАО поддержало инициативу.

"В настоящее время департаментом здравоохранения округа проводится работа по утверждению перечня вакантных должностей медицинских работников для получения единовременной компенсационной выплаты в 2020 году в соответствии с государственной программой РФ "Развитие здравоохранения". Воспользоваться таким правом могут врачи и фельдшеры. Первые могут рассчитывать на сумму в два миллиона рублей, вторые на один миллион рублей", – приводят слова Трапезникова в пресс-службе.

Согласно программе, земский доктор и земский фельдшер, получив выплаты, должны отработать на территории округа пять лет. За прошлый год благодаря программе на Ямал приехали 15 земских врачей и пять фельдшеров. В профильном департаменте отмечают, сложнее всего привлечь специалистов в Ямальский и Тазовский районы, где самые тяжелые климатические условия. Так, на сегодняшний день в Тазовском районе не хватает фельдшера, врача – фтизиатра, эндокринолога. В Ямальском районе не хватает фельдшера, эндокринолога и детского педиатра. Увеличенные выплаты, уверены в ведомстве, помогут решить эту проблему.

"Как неоднократно подчеркивал во время своих выступлений губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, для региона привлечение квалифицированных кадров в медицину – одна из важнейших задач. Именно поэтому глава региона принял решение с начала 2020 года изменить систему накопления северной надбавки к зарплате. Специалисты бюджетной сферы, в том числе медперсонал, теперь получают максимальные 80% с первого дня работы в округе", - отметили в департаменте.

"Я следил за реакцией на это решение, и она была неоднозначной... Здесь нужно определиться, чего мы хотим. Одновременно с сообщением о том, что это несправедливо, мы тут же пишем о том, что невозможно найти детского педиатра. Нужно гибко относиться к этому, ведь важно, чтобы к нам приезжали хорошие специалисты. У нас потребность по медицине – сотни специалистов. И сегодня сложно убедить хорошего врача в том, что он должен переехать на Север, если у него зарплата будет хорошей через пять лет. Мы создаем условия, чтобы те вакансии, которые не можем заполнить сами, все-таки заполнялись", – отмечал губернатор.