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Федеральные и региональные эксперты оценили новую стратегию развития КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала представила пять главных направлений деятельности на профильной сессии форума "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге
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© Владислав Бурнашев/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Федеральные и региональные эксперты оценили новую стратегию развития Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, институт инфраструктурного развития при правительстве Свердловской области – прим. ТАСС) на профильной сессии "Стратегии институтов инвестиционного развития. Основные тенденции" в ходе форума "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге.

Как рассказали ТАСС в КРСУ, в фокусе новой стратегии, принятой Корпорацией, находятся пять направлений: работа с инвестором; развитие инфраструктуры; поддержка высокотехнологичных предприятий и инновационных технологий; продвижение экспортного потенциала территорий; применение механизмов государственно-частного партнерства. Именно эти направления, по мнению экспертов, являются приоритетными для развития инвестиционной привлекательности регионов.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, новая стратегия КРСУ диктуется необходимостью запуска нового инвестиционного цикла, который обозначил президент РФ в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. "Безусловно, нужно заниматься привлечением внешних инвесторов. Но не стоит бесконечно ждать и тратить огромные ресурсы только на это. Наши инвесторы работают в нашем регионе, и нам необходимо уделять им большое внимание, создавать им максимально комфортные условия", - отметила она. Открывая сессию, министр добавила, что есть амбициозные цели и задачи, связанные с запуском нового инвестиционного цикла, есть контрольная цифра – объем инвестиций должен составлять не менее 25% ВВП. "Нынешние темпы роста инвестиций нас не устраивают. Региональные институты развития нуждаются в очень серьезной перезагрузке по ключевым направлениям деятельности", - считает Казакова.

Сопредседатель правления – директор по развитию НП "Ассоциация индустриальных парков России" Максим Паздников рассказал о новой тенденции работы по строительству промышленных объектов. "Формат создания индустриальных парков очень хорошо себя зарекомендовал и на сегодняшний день является одним из самых эффективных. В то же время изменился подход к созданию таких площадок. Если раньше создавали довольно крупные парки, больше 100 гектаров, то сейчас проводится анализ территории, переговоры с местным бизнесом, определяется формат и размер индустриального парка. Акцент сместился в сторону создания условий для размещения малого и среднего бизнеса, а для них, зачастую, нужно не более 1000 кв. метров с готовой инфраструктурой и инженерными сетями", - сказал он.

Врио генерального директора КРСУ Илья Пачкай отметил, что "корпорация в настоящее время управляет только одним индустриальным парком "Богословский" в ТОСЭР Краснотурьинск, но в стратегии развития мы заложили создание сети индустриальных парков в регионе, базируясь на комплексном подходе к определению локации и формата индустриальных парков".

О факторах и технологиях "приземления" инвесторов рассказал директор по региональному развитию Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Алексей Бобов. "Внешнеэкономические связи, которые наработаны местным бизнесом – это главный "крючок" для затягивания новых партнеров, никто из иностранцев сам сюда не придет. Если не научиться работать с внутренним бизнесом, вряд ли удастся простроить эти цепочки для "приземления" инвесторов", - считает эксперт. Кроме этого, Бобов поделился лайфхаками по привлечению инвесторов, которые используют в работе регионы. "Регионы активно используют формат мероприятия Клуб "инвесторов" - он позволяет не только ответить на вопрос, сколько иностранных инвесторов работают в вашем регионе, но и понять, как им здесь работается. Иностранные инвесторы, которые локализовались на территориях, являются своего рода вашими промоутерами, рассказывая всем в своей стране, как им хорошо здесь работать", - сказал он.  В КРСУ отметили, что в Свердловской области такой формат реализуется – это регулярная встреча Investors’ talks ("Диалоги инвесторов"), в этом году мероприятие пройдет совместно с АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса).

По мнению Вадима Третьякова, советника губернатора Свердловской области, одним из главных факторов формирования узнавания региона эксперт считает международную промышленную выставку "Иннопром", которая проводится ежегодно в Екатеринбурге. "Последние пять лет эти выставки проводятся со странами - стратегическими партнерами. Товарооборот с ними по итогам экспозиций заметно увеличивался. Самый большой рост – с Китаем, в 2,8 раза с 2016 по 2018 год. С Индией на 37%, с Японией на 13%, с Республикой Корея на 64%. Пока нет данных по Турции, поскольку выставка была в 2019 году", - рассказал он. Также Третьяков отметил важность сотрудничества с Российским экспортным центром, бизнес-ассоциациями  и успешность формата технологических туров на предприятия и бизнес-миссий региональных компаний, которыми занимается Корпорация развития Среднего Урала.   

Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов в ходе обсуждения сказал, что главное для инновационной деятельности – инноваторская тусовка.  "Если ее на данной территории нет, ни один здравомыслящий инноватор туда не поедет. Тусовка в чистом виде – это НОЦ, научно-образовательный центр. Если оба проекта - НОЦ и инновационный научно-технологический центр "Татищев" - будут выполнены параллельно, то мы получим серьезную точку притяжения не только для российской, но и для глобальной инновационной среды", - считает Кортов.

По мнению советника председателя, руководителя проектного офиса по ГЧП Уральского банка ПАО "Сбербанк" Ильи Пивоварова, Сбербанк оценивает сферы ЖКХ, транспортную и социальную наиболее перспективными для инвестирования в форме концессий. У Сбербанка вынесено более 100 положительных решений по финансированию подобных проектов. "Со Свердловской областью банк сотрудничает достаточно активно, мы рассчитываем, что с нашим участием и с участием Корпорации мы зададим положительную тенденцию по развитию соглашений ГЧП в регионе" - сказал Пивоваров.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

О Форуме

Форум "Большой открытый диалог" – публичное обсуждение предпринимателями и руководителями органов власти Свердловской области актуальных вопросов регионального бизнеса. Впервые "Открытый диалог" прошел 19 ноября 2019 года в Екатеринбурге в "Точке кипения", где предприниматели задали вопросы профильным руководителям региональных органов власти. Организаторы утверждают, что согласно опросу предпринимателей Свердловской области, 97,8% респондентов считают, что подобные мероприятия улучшают взаимодействие власти и бизнеса на местах и способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.

Нынешний "Диалог" прошел на площадке "Синара центра" в Екатеринбурге 3-4 марта.

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