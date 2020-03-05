{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве пройдет VIII форум-конкурс GRADUATE

Участники мероприятия узнают, как бизнесу завоевать юную аудиторию и обеспечить себя кадрами в будущем

Москва, 5 марта 2020 г. 19-20 марта в столице состоится VIII Форум-конкурс GRADUATE – 2020, на котором будут презентованы лучшие практики в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.

Участники мероприятия узнают, как бизнесу завоевать юную аудиторию и обеспечить себя кадрами в будущем, какие государственные проекты работают на развитие молодой аудитории и какую выгоду получает бизнес от партнерства с ними.

В программе будут представлены кейсы:

• Как спланировать работу над образовательной программой?

• Как выбрать оптимальные условия сотрудничества со стажером?

• Как наладить систему наставничества стажеров и молодых специалистов?

• Траектория трудоустройства. Как выстроить коммуникацию со студентами после прохождения стажировки и довести их до оффера?

Участников также ждут интерактивные диалоги, HR speed dating, Pecha Kucha с примерами лучших форматов, которые привлекли юную аудиторию, и специальный Workshop-формат от Сбербанка.

Особенность мероприятия в том, что главные вопросы мы зададим тем, кого так хотим видеть в наших командах, – нынешним школьникам и студентам.

Для регистрации переходите по ссылке.

Возрастное ограничение 12+

Реклама на ТАСС
Проекты с применением технологии ИИ и Big Data лидируют в Startup Challenge 2020
Всего на данный момент в оргкомитет поступило более ста заявок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС