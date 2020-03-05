В Москве пройдет VIII форум-конкурс GRADUATE

Москва, 5 марта 2020 г. 19-20 марта в столице состоится VIII Форум-конкурс GRADUATE – 2020, на котором будут презентованы лучшие практики в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.
Участники мероприятия узнают, как бизнесу завоевать юную аудиторию и обеспечить себя кадрами в будущем, какие государственные проекты работают на развитие молодой аудитории и какую выгоду получает бизнес от партнерства с ними.
В программе будут представлены кейсы:
• Как спланировать работу над образовательной программой?
• Как выбрать оптимальные условия сотрудничества со стажером?
• Как наладить систему наставничества стажеров и молодых специалистов?
• Траектория трудоустройства. Как выстроить коммуникацию со студентами после прохождения стажировки и довести их до оффера?
Участников также ждут интерактивные диалоги, HR speed dating, Pecha Kucha с примерами лучших форматов, которые привлекли юную аудиторию, и специальный Workshop-формат от Сбербанка.
Особенность мероприятия в том, что главные вопросы мы зададим тем, кого так хотим видеть в наших командах, – нынешним школьникам и студентам.
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Возрастное ограничение 12+