В Москве пройдет VIII форум-конкурс GRADUATE

Москва, 5 марта 2020 г. 19-20 марта в столице состоится VIII Форум-конкурс GRADUATE – 2020, на котором будут презентованы лучшие практики в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.

Участники мероприятия узнают, как бизнесу завоевать юную аудиторию и обеспечить себя кадрами в будущем, какие государственные проекты работают на развитие молодой аудитории и какую выгоду получает бизнес от партнерства с ними.

В программе будут представлены кейсы:

• Как спланировать работу над образовательной программой?

• Как выбрать оптимальные условия сотрудничества со стажером?

• Как наладить систему наставничества стажеров и молодых специалистов?

• Траектория трудоустройства. Как выстроить коммуникацию со студентами после прохождения стажировки и довести их до оффера?

Участников также ждут интерактивные диалоги, HR speed dating, Pecha Kucha с примерами лучших форматов, которые привлекли юную аудиторию, и специальный Workshop-формат от Сбербанка.

Особенность мероприятия в том, что главные вопросы мы зададим тем, кого так хотим видеть в наших командах, – нынешним школьникам и студентам.

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Возрастное ограничение 12+