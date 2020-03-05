В Доме Экономиста оценили экономический эффект от поправок в Конституцию

Москва, 5 марта. В Доме Экономиста состоялась двадцать пятая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: "Поправки в Конституцию РФ: оценка экономического эффекта" (0+).

Модератором экспертной сессии выступил Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.

Сергей Бодрунов отметил, что принятие поправок в основной закон государства – это исторически важное событие.

"Поскольку смысл поправок, как подчеркнул президент России, обеспечить дальнейшее развитие страны как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, ВЭО России как первый общественный институт в истории страны не могло не включиться в процесс обсуждения предложений о внесении поправок в Конституцию", – добавил президент ВЭО России.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Президиума ВЭО России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Михаил Шмаков отдельно остановился на поправках в 75-ю статью Конституции, фиксирующих социальные обязательства государства перед населением.

"В случае принятия поправок в Конституции будет установлена гарантия минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума, – отметил Михаил Шмаков, – с учетом того, что в рамках действующего законодательства, мы обязаны пересмотреть методику определения прожиточного минимума, это будет действенный механизм, который повлечет за собой увеличение заработной платы".

Вместе с доходами населения увеличится и платежеспособный спрос населения, который сегодня, как известно, является одним из основных драйверов экономического роста, отметил эксперт.

Александр Цыганов обратил внимание на то, что МРОТ не меньше прожиточного минимума увеличит стоимость человеческой жизни, что, в свою очередь, приведет к развитию страховой и других смежных отраслей российской экономики.

"Обязательства, которые будут нести государство и "причинитель" вреда, оцениваются исходя из показателя прожиточного минимума, сознательно занижавшегося в 90-е годы, – заявил эксперт, – возможность выше оценивать человеческую жизнь позволит развиваться тем институтам, которые завязаны на эту оценку, в частности, это страхование".

Михаил Шмаков также остановился на дополнении в статью 114 Конституции, суть которого сводится к тому, что государство должно содействовать в реализации принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Эксперт отметил, что эта поправка позволит развивать систему социального партнерства в стране: "Скажу без ложной скромности, российская система социального партнерства, заложенная 27 лет назад, сегодня лучшая в мире. Во главе соцпартнерства стоит Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Сегодня такие трехсторонние комиссии эффективно работают в каждом регионе России".

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заметил, что оценивать сейчас будущий экономический эффект от внесения поправок в основной закон – дело неблагодарное, но подсчитать, сколько потеряет страна от решения сделать 22 апреля (день голосования за Конституцию) выходным – несложно.

По его словам, 22 апреля обойдется стране в 180 млрд рублей, а федеральному бюджету – в 45 млрд. рублей. Для сравнения на проект "Сохранение озера Байкал" будет выделено 30 млрд рублей.

"Очевидно, от внесения поправок в основной закон страны увеличится социальная защищенность населения, как следствие его мотивация на труд и производительность труда, но это пока в теории, – отметил Игорь Николаев, – надеюсь, будущий экономический эффект "перекроет" те 180 млрд. рублей, которые мы потеряем в результате дополнительного выходного дня".

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Сорокин напомнил, что основной драйвер экономического роста – это технический прогресс и высокая производительность труда, а низкая оплата труда и бедность препятствуют техническому прогрессу. В России же доходы населения в 2020 году остаются на уровне 2011 года.

Эксперт отметил, что вектор конституционных изменений – верный, "в них есть понимание, что основная задача сегодня – преодолеть бедность, без этого роста быть не может".

С этим согласился член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН Георгий Клейнер: "Не нужно бороться с бедностью как с явлением, нужно больше платить. Сейчас, к сожалению, разрыв в зарплатах превосходит все мыслимые границы – есть несправедливость, глухое недоверие друг к другу и к государству, и те инициативы, которые содержатся в поправках к Конституции, направлены на преодоление этих тенденций".

"Профессор Преображенский говорил: "Не нужно бороться с разрухой, нужно подметать", – напомнил ученый.

"Основной недостаток российской экономики и социума – это разобщенность. Очень сильна дифференциация между регионами, отраслями, зарплатами, и в целом между населением и государством, и одна из конституционных задач – преодолеть эту разобщенность", – отметил Георгий Клейнер эффекты на экономику страны, которые может оказать принятие поправок в основной закон.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян обратился к теме инвестиций, которые у нас в стране "не идут". Согласно опросам предпринимателей, основные причины, по которым бизнес опасается вкладывать деньги в экономику, – это неопределенность экономической политики, давление правоохранительных органов и несовершенство налоговой системы.

Силовое давление – один из ключевых факторов, мешающих развитию бизнеса в России, и статья Конституции 55 пункт 3, по мнению эксперта, дает силовикам "все карты в руки". "Именно оттуда (статья 55) проистекает большинство наших проблем", – отметил Антон Данилов-Данильян.

В частности, в пункте 3 статьи 55 Конституции сказано: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Наше многочисленное правоохранительное сословие интерпретирует это "как в своих собственных законных интересах", тем самым ограничивая в рамках статьи 55 наши права и свободы", – заявил Антон Данилов-Данильян.

Подводя итог экспертной сессии, Сергей Бодрунов отметил, что по ее итогам будет сформировано экспертное заключение, и выразил надежду, что принятие поправок в Конституцию будет способствовать росту уровня благосостояния россиян и решению проблемы бедности в стране, а также повышения уровня доверия, которое, как известно, является неэкономическим фактором экономического роста.

Модератор – Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор

Спикеры экспертной сессии:

Михаил Шмаков, член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России, профессор

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК.

Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор.

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор "Института энергетики и финансов", профессор, д.э.н.

Георгий Клейнер, член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя, руководитель научного направления "Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика" ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор.

Екатерина Филиппенкова, член Президиума ВЭО России, вице-президент Вольного экономического общества Московской области, начальник отдела аттестации Кадрового центра Департамента культуры г. Москвы, помощник Председателя комитета по экономике, член экспертного совета Московской областной Думы, к.э.н.

Виктор Гришин, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор.

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель "Деловой России", заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности.

Альгирдас Манюшис, член Правления ВЭО России, ректор Международного университета в Москве, заслуженный работник Высшей школы РФ, д.э.н., профессор.

Валерий Макаров, научный руководитель Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), директор Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, д.ф.-м.н., профессор.

Ольга Александрова, заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН по научной работе, д.э.н.