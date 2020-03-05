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Проекты с применением технологии ИИ и Big Data лидируют в Startup Challenge 2020

Всего на данный момент в оргкомитет поступило более ста заявок

Москва, 5 марта. За три недели первого этапа всероссийского конкурса стартапов Криптонит Startup Challenge в оргкомитет поступило более ста заявок. Большую часть из них (69%) подали предприниматели из регионов России – лидирует Ленинградская область.  Среди городов наибольшую активность проявили Москва (31%), Санкт-Петербург (13%) и Екатеринбург (4%).

По технологическим сферам заявки распределились следующим образом: в паритете (38%) идут проекты с применением технологии искусственного интеллекта и Big Data. Доля стартапов в сфере машинного обучения составляет 26%, интернета вещей – 20%, аппаратных решений и информационной безопасности – по 19%, робототехники 18%.

Самыми популярными областями применения технологий стали промышленность (43%) и финансы (13%). Стоит отметить, что в этом году список приоритетных рынков конкурса расширился и теперь у стартаперов есть возможность предложить проект, направленный на технологическую новацию сельского хозяйства. По данным Министерства сельского хозяйства РФ обработка сельскохозяйственных угодий с применением цифровых технологий составляет лишь 10%. При этом эксперты и предприниматели отмечают потенциал проектов по цифровизации данной сферы. На Криптонит Startup Challenge 2020 по этому направлению заявлено несколько проектов, среди которых модульные автономные автоматизированные фермы по технологии ACF и стартап по автоматизации управления цепочками поставок.

Помимо проектов для сельского хозяйства в конкурсе примут участие и стартапы прошлого года, авторы которых усовершенствовали свои продукты и вновь вступили в борьбу за главный приз и внимание инвесторов.

Около 10% заявок из первой сотни Криптонит Startup Challenge были поданы во время регионального этапа конкурса, который состоял из выездных встреч с организаторами конкурса в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Томске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Во время мероприятий эксперты инвестиционной компании "Криптонит" рассказали о конкурсе, о привлечении инвестиций в проект, об опыте успешного общения с инвесторами и ответили на интересующие вопросы.

"Один из самых популярных вопросов - как рассказать о команде, у которой нет опыта? – поясняет директор инвестиционных проектов ИК "Криптонит" Данил Жариков. – Для инвестора в первую очередь важно понимать, кто является участником команды: где он учился, чем увлекается и какие проекты уже реализовал. Вектор развития того или иного стартапа под действием определенных факторов может меняться и, в конечном счете, успех любого проекта в первую очередь определяет команда. Также важно понимать какую долю рынка планирует "откусить" новый игрок и правильно ли он оценен"

Криптонит Startup Challenge пройдет в четыре этапа: прием заявок продлится до 15 марта 2020 года, затем экспертная комиссия определит стартапы, которые попадут на полуфинал конкурса. Десять лучших команд выступят перед крупнейшими инвесторами и предпринимателями страны в июне.

О "Криптонит"

"Криптонит" объединяет группу компаний, которые ставят своей целью поддержку и развитие отечественных технологий, разработок и ИТ-талантов. В течение пяти лет "Криптонит" планирует стать ключевым российским центром компетенции в области прикладных исследований и опытных разработок. Более 80% команды — молодые ученые.

"Криптонит" был основан в 2018 году. Является частью "ИКС Холдинга", многопрофильной ИТ-структуры, в основные задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий.

О Криптонит Startup Challenge

Криптонит Startup Challenge (kryptonite-startup.ru) — ежегодный всероссийский конкурс стартапов (возрастная категория 16+), организованный Инвестиционной компанией "Криптонит". Цель Криптонит Startup Challenge — поиск талантов, чьи разработки могут быть применены в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, финансах, городской инфраструктуре и автоматизации зданий.

Первый конкурс прошел в 2019 году и собрал более 300 заявок из 40 регионов страны, за призовой фонд 10 млн рублей боролись 10 стартапов-финалистов. Конкурс поддержали 23 крупнейших технологических вуза страны.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ

pr@kryptonite.ru

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