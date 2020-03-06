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ООО "СЦЗ" вложит в обновление систем газо- и пылеулавливания более 285 млн рублей

Программа экологических инвестиций на 2021-2024 годы на уральском предприятии предусматривает установку двух мощных электрофильтров и обеспечение непрерывного мониторинга дымовых газов

 

ТАСС, 6 марта. На ООО "Староцементный завод" (СЦЗ, город Сухой Лог, Свердловская область) разработана программа экологических инвестиций на 2021-2024 годы, сумма вложений в обновление систем составит 285,4 млн рублей. Программа, в частности, предусматривает установку двух мощных электрофильтров и обеспечение непрерывного мониторинга дымовых газов. Об этом сообщил в пятницу директор ООО "СЦЗ" Андрей Земцов.

"В предыдущие три года на предприятии были проведены работы по обеспыливанию объединенного склада и строительству линии производства оливина, оснащенной современным пылеулавливающим оборудованием. Текущие затраты на охрану атмосферного воздуха в 2017-2019 годах составили 37,9 млн рублей", - отметил Земцов.

Директор добавил, что ООО "СЦЗ" системно и планомерно совершенствует действующие очистные системы, в 2018 году был установлен новый мощный электрофильтр на печь №4. "Этот проект обошелся предприятию в 110 млн рублей. В результате выбросы неорганической пыли от этой печи снизились в 8-10 раз", - сказал он.

"В своей деятельности мы строго опираемся на законодательство и разрешительную документацию. Надзорные органы ответственно и внимательно нас контролируют. Последнее предписание компетентных органов было выдано СЦЗ в августе 2019 года. И в декабре Росприроднадзор проверил, как мы его выполняем. Проверка показала, что все соответствует нормам и требованиям", - сообщил глава предприятия.

По словам Земцова, компания открыта для общения с населением. "Мы внимательно следим за настроениями в обществе и готовы выслушать мнение граждан. В любой момент любой человек может к нам обратиться по волнующим его вопросам. К сожалению, этим инструментом общения не так часто пользуются, как хотелось бы. Безусловно, мы будем работать в этом направлении", - сообщил он.

Региональные приоритеты

Как сказал ранее на коллегии министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области министр Алексей Кузнецов, приоритетами в работе ведомства в 2020 году станут развитие природных парков, реабилитация водоемов, снижение вредных выбросов в атмосферу и другие направления национального проекта "Экология", направленные на улучшение качества жизни свердловчан.

В пресс-службе министерства уточнили, что речь конкретно идет, в частности, о расширении границ природного парка "Река Чусовая", разработке проектной документации по экологической реабилитации озера Шарташ и Северского водохранилища, продолжении работ по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, мероприятиях по снижению выбросов в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле, качественном проведении лесовосстановительных работ.

"В 2020 году продолжится работа по определению зон затопления и подтопления в границах муниципальных образований области. Работа эта идет по поручению президента Российской Федерации с целью недопущения выдачи разрешения на строительство в таких зонах жилья и других объектов. Также министерство берет курс на расширение сети автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Дополнительная станция будет установлена в Нижнем Тагиле, будем вести переговоры об их установке и с другими муниципальными образованиями", – сказал министр.

"Серьезный запрос на решение наболевших экологических проблем есть у жителей нашей области. Улучшить качество жизни людей – наша главная задача. Вопросам охраны окружающей среды главой государства, правительством РФ и руководством Свердловской области сегодня уделяется особое внимание", – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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