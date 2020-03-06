Честный ЗНАК подготовил рекомендации для покупателей духов

Москва, 6 марта. Честный ЗНАК (ЦРПТ, система маркировки) подготовил рекомендации для покупателей духов. Благодаря постоянной работе с представителями бизнеса, подготовке к обязательной маркировке парфюма у специалистов компании собралась информация, которая поможет выбрать оригинальную продукцию.

С октября 2020 года маркировка парфюма станет обязательной, и помощником в определении подлинных духов будет приложение Честный ЗНАК (возрастная категория 3+), которое распознает код на упаковке и покажет реальный цифровой след каждого товара. Сегодня Честный ЗНАК прослеживает более 870 тысяч кодов маркировки, выпущенных для духов.

1. Не нужно ориентироваться только на качество слюды и полиграфии. Интернет пестрит советами о том, что оригинальные духи отличает идеальное качество печати упаковки и ровная прозрачная полиэтиленовая пленка. К сожалению, нелегальные производители давно научились копировать дизайн, повторять сложную полиграфию, четко и ровно покрывать товар слюдой.

2. Сверяйте стоимость парфюма, который хотите купить, с ценой на сайте производителя и в зарубежных интернет-магазинах. В последнее время участились случаи продажи поддельной или нелегально ввезенной нишевой парфюмерии. Как отмечают эксперты – это "чемоданные духи", которые ввозятся под прикрытием личного применения. В большинстве случаев, эти ароматные флаконы продаются по цене на 30-60% отличающейся от официальной. Нужно помнить, что стоимость духов в разных странах, сетях и торговых площадках может отличаться, но снижение цены на более чем на 15% должно однозначно настораживать.

3. Пульверизатор без запаха, трубочка внутри флакона пустая. Обратите внимание на то, как выглядит пульверизатор флакона-спрея. Дозатор должен быть новым (аромат появится после нескольких нажатий на него), а трубка для подачи духов пустой.

4. Крышка флакона идеальна. Любые неровности краев, неплотная "посадка" крышки могут говорить о подделке.

5. Покупайте парфюм в магазинах, которым можете доверять. Следует различать нелегально ввезенную продукцию и откровенную подделку. Во втором случае последствия могут быть печальными: например, известны случаи, когда дешевые подделки из юго-восточной Азии содержали не этиловый спирт, как у оригинала, а метиловый. Встреч с подобными подделками можно избежать, приобретая продукцию в хорошо известных магазинах, лучше – в крупных сетях.

6. Не покупайте духи там, где вам не могут показать декларацию соответствия на продукцию. На официально ввезенную продукцию, прошедшую таможенные процедуры, продавец обязан предоставить комплект документов.

7. Не покупайте духи без кассового чека. Только чек позволит вам вернуть в магазин покупку, которая окажется подделкой. Но нужно не забывать, что для возврата духов придется провести специальную экспертизу, которая докажет, что вы купили неоригинальную, нелегальную продукцию.

8. Ищите квадратный код на упаковке, похожий на QR. Если нашли – вам повезло, вы можете проверить легальность продукции через приложение Честный ЗНАК.