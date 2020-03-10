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Ежегодная конференция Tech Week 2020 пройдет в Москве

Мероприятие будет разделено на 18 тематических потоков
Описание
© Пресс-служба Tech Week

Москва, 10 марта. C 26 по 29 мая в Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020. Это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. Преимущества — это знания, которых не найти в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.

Мероприятие будет разделено на 18 тематических потоков. Каждый участник сможет выбрать тему, которая наиболее ему интересна – от HR-технологий до виртуальной реальности. Каждый блок будет насыщен выступлениями признанных экспертов и практическими мастер-классами. Всего на площадке выступит более 350 спикеров за 4 дня. Параллельно будет проходить выставка новых технологий для решения бизнес-задач, в которой примут участие свыше 150 компаний разного профиля.

В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач. Отдельный блок будет посвящен нетворкингу, где участники смогут обменяться идеями с коллегами и спикерами, получить новые полезные связи для дальнейшего сотрудничества в неформальной обстановке pre-party вечера.

На конференции соберутся предприниматели с самыми разными бизнес-задачами. Чтобы удовлетворить запросы каждого, организаторы подготовили несколько необычных форматов деловой части. Один из них – pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. Это продолжение популярного формата Fuck-up Nights, где топ-менеджеры и основатели крупных компаний поделятся своими самыми большими провалами в бизнесе и как они их преодолели. Также участники смогут попасть на блок "менторская гостиная", где эксперты в сфере инновационных технологий в течение 30-ти минут будут разбирать индивидуальные кейсы участников и давать свои рекомендации. Для предпринимателей, ищущих инвесторов, будет организован инвестиционный питч. Крупнейшие инвесторы страны дадут экспертную оценку проектам участников.

Делиться своими знаниями и опытом будут представители самых крупных российских и зарубежных компаний:

— Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI;

— Оскар Хартман — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo;

— Максим Спиридонов — основатель образовательного холдинга «Нетология-групп»;

— Илья Кретов — генеральный директор eBay в России.

Более подробно с программой конференции Вы можете ознакомиться на сайте Tech Week.

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