Глава Новикомбанка Елена Георгиева начала новый этап в развитии финансовой организации

Москва, 10 марта. В банковском секторе женщина-руководитель - исторически редкое явление. Сегодня же, когда среди руководителей топ-200 крупнейших компаний России только 6,5% женщин (данные РБК), из них руководителей банков можно пересчитать по пальцам одной руки. Так, из 25 крупнейших банков России только во главе двух стоят женщины, остальными банками руководят мужчины.

Приход Елены Георгиевой в Новикомбанк в 2016 году ознаменовал новый этап для финансовой организации. Ей сразу же пришлось оперативно решать много новых и масштабных задач: трансформировать бизнес-модель, формировать новую стратегию, активно взаимодействовать с акционером по усилению синергии с предприятиями Ростеха.

Каждая из этих задач сама по себе очень сложна. Конечно, Банку помогла поддержка акционера, благодаря которой в короткий срок удалось перезапустить здоровый бизнес. Тот факт, что Банк достиг выдающихся результатов за столь короткий срок, говорит не только о том, что в нем работают высококлассные специалисты, но и о том, что в трудный момент Банк возглавил сильный и компетентный руководитель, способный глубоко разбираться в каждом вопросе, четко формулировать и эффективно решать задачи.

За три года активы Новикомбанка выросли на 95% и превысили 510 млрд рублей, кредитный портфель вырос на 146% и достиг 351 млрд рублей. Благодаря динамичному росту активов банк поднялся с 35-го на 23-е место среди крупнейших банков РФ, стал опорным банком Госкорпорации Ростех.

Уникальность председателя правления Новикомбанка в том, что это руководитель, который не только эффективно занимается банковской деятельностью, но и лидер, напрямую взаимодействующий с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности, умеющий слышать потребности партнеров и предлагать им оптимальные решения. Об этом также свидетельствует активная работа Елены Георгиевой в Союзе машиностроителей России, в целом, и в качестве куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, в частности.

В результате Новикомбанк предлагает действительно эффективные инструменты поддержки предприятиям, помогая им реализовать поставленные задачи по наращиванию перспективной инновационной продукции, внедрению новых технологий, выполнению национальных проектов.

Руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что по итогам 2019 года Елена Георгиева признана лидером среди членов бюро Союза Машиностроителей России. "Здоровое соперничество членов бюро, в первую очередь, отразилось на результатах региональной работы. Хотел бы отметить положительную динамику ряда отделений. …В этом вопросе приятно видеть в лидерах Елену Александровну Георгиеву", - подчеркнул Чемезов.

Несмотря на достигнутые результаты, перед Новикомбанком стоят амбициозные задачи – войти в десятку крупнейших банков России. С учетом итогов реализации первого этапа стратегии не остается сомнений, что банк выбрал правильную траекторию, уверенно движется к ее достижению и эта задача будет реализована.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Генеральная лицензия №2546 от 20 ноября 2014 года.