Silver Mercury проведет Silver Dinner с участием ТОП-200 Российских рекламодателей

Москва, 10 марта. В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 12 марта состоится Silver Dinner - первое вечернее мероприятие от организаторов XX фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury.

Традиционно перед проведением конкурса, который состоится 21-22 мая уже в двадцатый раз, Silver Mercury подогревает внимание индустрии образовательными и культурными программами для представителей профессионального сообщества.

Маркетинговые директора ТОП-200 Российских рекламодателей и руководители ведущих рекламных агентств соберутся вечером на ужине в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, чтобы послушать выступление Алены Владимирской, специалиста в сфере HR. Она расскажет о том, как выйти в лидеры индустрии со средних позиций, а также как быть в топе и оставаться "на плаву" без выгорания и продолжать расти по карьерной лестнице. В конце вечера посетители Silver Dinner сыграют в интеллектуальную игру от Михаила Довженко, который поможет погрузиться в сферу рекламы в юмористическом ключе.

Свободно посетить мероприятие можно после регистрации по ссылке.

Подробности о XX фестивале креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury на сайте мероприятия.

Возрастная категория 18+.