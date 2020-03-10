ММК в 2019 году направил на экологические цели более 8,7 млрд рублей

ТАСС, 10 марта. Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность составили в 2019 году более 8,7 млрд рублей, из которых свыше 5,3 млрд – затраты на капитальное строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Еще 3,4 млрд рублей комбинат направил на текущие мероприятия по охране окружающей среды: ремонты и техобслуживание природоохранных объектов, рекультивацию, обезвреживание отходов, организацию производственного экологического контроля и др.

Общие инвестиции в природоохранную деятельность за 2015-2019 годы составили более 20 млрд рублей, при этом наблюдается устойчивый рост объема инвестиций – в 2019 году они увеличились почти в 2,5 раза по отношению к 2015 году. До 2025 года инвестиции в строительство природоохранных объектов составят 38,1 млрд рублей, большая часть из которых (57%) будет направлена на мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ПАО "ММК" разработало и реализует долгосрочную Экологическую программу, охватывающую все производственные процессы и направленную на внедрение наилучших доступных технологий. Эта программа позволяет снизить существующий уровень воздействия на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность технологических процессов. В соответствии с Экологической программой ПАО "ММК" в 2019 году было выполнено 80 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, еще по восьми мероприятиям работа продолжится в 2020 году.

В числе наиболее значимых природоохранных мероприятий экологической программы ПАО "ММК" в 2019 году – строительство и ввод в строй природоохранных объектов новой аглофабрики №5, а также строительство систем пылеподавления в цехе подготовки аглошихты и углеподготовительном цехе. Аглофабрика №5 оснащена 20 современными высокоэффективными природоохранными объектами и соответствует лучшим мировым доступным технологиям. Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4 (четыре агломашины). В результате этого выбросы пыли сократятся в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бензапирена – в 16 раз. По итогам 2019-2020 годов ожидается сокращение выбросов пыли по аглоцеху на 2075 т, сернистого ангидрида – на 3500 т.

Благодаря проведенной ранее реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя ММК в 2019 году полностью прекратил сброс загрязняющих веществ в Магнитогорское водохранилище, высадил с внешней стороны дамбы 1000 саженцев кустарника и выпустил в водохранилище более 200 тыс. мальков сазана. Продолжилась в 2019 году и масштабная программа озеленения Магнитогорска, в рамках которой на территории города высажены 2630 саженцев деревьев.

На комбинате сообщили, что реализация мероприятий экологической программы позволила снизить вредное воздействие на окружающую среду. Так, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2019 году снизились на 1,2 тыс. т по отношению к 2018 году, валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты уменьшились в 2,4 раза. В аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов использовано 1,8 млн т отходов производства, на специализированных установках переработано 10,569 млн т металлургических шлаков. В августе 2019 года международный сертифицирующий орган TUV NORD CERT GmbH (Германия) провел надзорный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) ПАО "ММК" на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 версии 2015 года и пришел к заключению о результативности функционирования СЭМ.

"Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии, направленной на долгосрочное и устойчивое развитие ММК. На комбинате реализуется стратегическая инициатива "Чистый город", которая предполагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске снизится к 2025 году до 5 единиц, что соответствует состоянию "чистый город". При этом планируется снизить совокупные выбросы в Магнитогорске на 20%, а выбросы наиболее вредных веществ 1 и 2 класса опасности – в 10 раз", - сказано в сообщении ММК.

Ключевую роль в достижении намеченных целей должно сыграть строительство современных природоохранных сооружений на новых производственных объектах аглококсодоменного передела: запущенной в 2019 году аглофабрике №5 и планируемых к вводу новой коксовой батарее №12, а также новой доменной печи. Запуск этих агрегатов позволит поэтапно вывести из эксплуатации одну аглофабрику, пять старых коксовых батарей и три доменные печи.