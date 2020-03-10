Глава Пермского края поставил первоочередные задачи в связи с грядущим паводком

ТАСС, 10 марта. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поставил первоочередные задачи новому министру территориальной безопасности региона Виктору Батмазову в связи с грядущим паводком, а также обратил его внимание на необходимость включенности ведомства в ситуацию с распространением коронавируса и на потребность взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами. Об этом сообщили во вторник в департаменте пресс-службы администрации губернатора по итогам встречи Махонина с новым министром.

"Мы должны сделать так, чтобы каждый житель Пермского края чувствовал себя защищенным и понимал, что те явления, которые бывают, решаются. Например, перед нами стоят непростые задачи по предотвращению паводковой ситуации: прошедшая зима была снежной, а лето - дождливым. Поэтому необходимо обеспечить все меры для безопасности жителей. Лучше лишний раз перестраховаться, проинформировать людей", - цитируют в департаменте слова Махонина.

Глава Прикамья отметил, что регион также не может игнорировать ситуацию с распространением коронавируса. Сейчас меры безопасности предпринимаются медучреждениями, Роспотребнадзором, на межведомственном уровне к этому вопросу должно подключиться и министерство территориальной безопасности. "При возникновении необходимости мы должны быть готовы к локализации вируса, чтобы обезопасить жителей", - подчеркнул Махонин.

В качестве еще одного направления деятельности министра глава Прикамья назвал "поддержание конструктивного взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами".

О паводке в Прикамье

Как сообщили в департаменте со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало паводков ожидается с 3 по 8 апреля, максимальное его проявление прогнозируется в период майских праздников. Для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по ликвидации их последствий создана группировка сил и средств. Безопасность жителей Прикамья обеспечивают почти 4,8 тыс. человек личного состава и около 1,5 тыс. единиц техники, в том числе автомобили, спецтехника, плавсредства и беспилотники.

В безопасных районах Пермского края предусмотрено развертывание 518 пунктов временного размещения населения, вместимостью до 140 тыс. человек.

Противопаводковой рабочей группой при КЧС и ОПБ Пермского края по итогам 10-летнего анализа утвержден реестр из 112 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления.