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В генконсульстве КНР прокомментировали ситуацию по коронавирусу в Китае

Дипмиссия в Екатеринбурге официально отмечает, что на конец 9 марта количество существующих подтвержденных случаев COVID-19 сократилось в КНР до 17 721

ТАСС, 10 марта. По состоянию на 9 марта в Китае выявлены лишь 19 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 17 были зафиксированы в провинции Хубэй. Два из этих новых подтвержденных случая заболевания завозили из-за рубежа, один был зарегистрирован в Пекине, один - в провинции Гуандун. Об этом сообщили сегодня ТАСС в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Спустя недели решительных и строгих мер по обузданию распространения заболевания усилия Китая оправдались: 6 марта, впервые с 20 января, число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране упало до двузначного числа", - отмечается в предоставленном дипмиссией комментарии.

В генконсульстве напомнили, что на очередной пресс-конференции по вопросам коронавируса нового типа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что из 80 тыс. зарегистрированных пациентов с COVID-19 в Китае свыше 70% выздоровели и уже выписаны из медучреждений. "Китай, будучи в числе стран с наибольшим числом случаев заражения, в настоящее время устанавливает контроль над эпидемией на своей территории", - цитируют в генконсульстве слова главы ВОЗ.

В генеральном консульстве отметили, что за последние несколько недель принятые Китаем меры начали приносить положительные результаты только после коллективных, скоординированных и всеобъемлющих усилий, которые побудили к действиям все механизмы государственного управления и все слои китайского общества.

Для борьбы с COVID-19 Китай принимает "наиболее всеобъемлющие, строгие и тщательные меры по предотвращению и контролю", и "мир стал свидетелем решимости китайского правительства, единства китайского народа и силы китайской системы", - приводят в генконсульстве слова постоянного представителя КНР в ООН Чжан Цзюня с пресс-конференции, посвященной работе СБ ООН.

"Китай занимается контролем и профилактикой эпидемии новой коронавирусной пневмонии и одновременно с этим возобновляет работу и производство. С помощью четко спланированных политических мер и уверенных реальных действий всеми силами старается уменьшить степень воздействия эпидемии на экономику", - отмечается в сообщении.

В дипмиссии напомнили прогноз директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, что китайская экономика восстановится во втором квартале, а также мнение старшего научного сотрудника Йельского университета Стивена С. Роуча, сказавшего, что вслед за постепенным взятием под контроль ситуации с эпидемией ожидается мощный отскок китайской экономики. "Я оптимистично настроен в отношении долгосрочных перспектив развития китайской экономики", - приводят его слова китайские дипломаты. 

"Китай делает все возможное, чтобы сдержать эпидемию в пределах своих границ, в то же время он внимательно следит за ситуацией в других частях мира. Китай делится опытом с соответствующими странами и международными организациями и оказывает им необходимую помощь", - сообщают в дипломатической миссии.

Там также отметили, что в качестве ответа на призыв Всемирной организации здравоохранения правительство КНР приняло решение пожертвовать ВОЗ $20 млн для поддержки осуществляемому ею международному сотрудничеству в области борьбы с эпидемией COVID-19. "Данное пожертвование особенно касается помощи малым и средним странам со слабыми системами здравоохранения в укреплении защиты от эпидемии", - сообщили в генконсульстве.

Дипломаты также сообщили, что "официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 9 марта заявил, что Китай предоставил Республике Корея 1,1 млн медицинских масок и другие предметы медицинского назначения, первая партия этой гуманитарной помощи будет доставлена в ближайшее время".

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области.

Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь. В ходе своих первых официальных встреч он поблагодарил уральцев за помощь в борьбе с коронавирусом в Китае. Также он отметил, что в начале Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества генконсульство готово совместно с российской стороной "усердно работать, чтобы найти новые пункты прорыва для повышения уровня межрегионального сотрудничества и обогащения его содержания".

О примере такого сотрудничества в начале февраля рассказал ТАСС президент Российской академии наук Александр Сергеев. Речь идет о поставках в КНР российского противовирусного препарата "триазавирин", который производит предприятие в городе Новоуральске Свердловской области. Завод готов перейти на круглосуточный режим работы и увеличить выпуск, если лекарство успешно пройдет испытания на лечение коронавируса.

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