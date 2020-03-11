Стартовала продажа билетов на Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс"

Москва, 11 марта. В Москве на Исторической сцене Большого Театра России 2 и 3 июня при поддержке Министерства культуры РФ в 28-й раз пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс". Зрители увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира. Смотр давно уже стал одним из самых заметных культурных явлений, за которым пристально следит вся мировая пресса. Уже сейчас в кассах и онлайн на сайте Большого театра можно приобрети билеты на события фестиваля.

Второго июня зрителей ждет гала-концерт звезд балета, номинантов этого года на Приз "Бенуа де ла Данс", и награждение победителей. Среди участников вечера – представители 12 ведущих классических и современных компаний мира: Большого театра России, Балета Парижской оперы, Королевского балета Великобритании, Нью-Йорк Сити балета, Балета Джоффри (США), Нидерландского театра танца, Баварского государственного балета, Шанхайского балета, Компании танца Дрезден-Франкфурт, Балета Земпер Оперы. В концерте также примут участие звезда Американского театра балета Герман Корнехо и премьер Канадского национального балета Гийом Коте.

Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов "Бенуа де ла Данс" - 2020.

Третьего июня публику ожидает гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла Данс" и их новые работы". В программу вечера включены произведения разных стилей танцевального искусства, сочиненные или впервые исполненные в минувшем году. Среди участников: Наталия Осипова, Денис Родькин, Люсия Лакарра, Мэтью Голдинг, Полина Семионова, Иван Зайцев, Амандин Альбиссон, Матье Ганьо, Мария Кочеткова, Йон Вальехо, Сара Лэмб, Эдуард Уотсон, а также солисты Большого и Мариинского театров, Балета Прельжокажа и компании Бенке Ридмана.

Жюри Приза "Бенуа де ла Данс" - 2020:

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ - председатель жюри;

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА – сопредседатель, международная звезда, прима-балерина Большого театра России и Театра Ла-Скала;

ЯКОПО ГОДАНИ – хореограф, художественный руководитель Компании танца Дрезден-Франкфурт;

ХОАКИН ДЕ ЛЮС – художественный руководитель Национальной компании танца Испании;

ЭЛИЗАБЕТ ПЛАТЕЛЬ – директор Школы Балета Парижской Оперы;

ЛИЛИ СИНЬ – художественный руководитель Шанхайского балета;

ЭШЛИ УИТЕР – художественный руководитель Балета Джоффри;

ЭДУАРД УОТСОН – звезда Королевского балета Великобритании.

Билеты можно приобрести в кассах Большого театра: 7-495-455-55-55, онлайн: www.bolshoi.ru; и в Центре БЕНУА: +7-916-106-04-14.

Большой театр России

ОГРН: 1027739856539

Юридический адрес: 125009, город Москва, Театральная площадь, дом 1.

РОО "Центр Бенуа"

ОГРН: 1137799013593

Юридический адрес: 129226, город Москва, проспект Мира, 131, оф. 3.

Информация о Призе

Международный балетный Приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе), известный в мире как "Балетный Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования программы ее художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и организатор программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии - руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звезд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу "Культурное наследие России".

В 2009 году проект "Бенуа де ла Данс" получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как программа международного значения.

За 28 лет своего существования Приз "Бенуа де ла Данс" вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлевском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал фестивалем мирового балета.

Фестиваль этого года Центр Бенуа организует при участии Российского Фонда Культуры.

Сбор от гала-вечеров фестиваля передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Официальные ресурсы:

Сайт: http://benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse

Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/

Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse

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