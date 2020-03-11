Мексика заинтересована в расширении сотрудничества с Россией

Москва, 11 марта. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Нормой Пенсадо Морено.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей, взаимодействия России и Мексики в рамках многосторонних международных мероприятий, на уровне региональных объединений и бизнес-организаций двух стран.

"Развитию торгово-экономических связей России и Мексики может способствовать интенсивность двусторонних контактов в плане реализации уже действующих соглашений, а также стремление сторон к взаимовыгодному сотрудничеству с новыми партнерами. Мы заинтересованы в расширении этого взаимодействия для реализации планов в гуманитарной и экономической сферах", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"В этом году исполняется 130 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами, и мы планируем организацию памятного мероприятия в России, посвященного этой дате", - сказала посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено.

В ходе встречи также обсуждалось расширение взаимодействия между Фондом Росконгресс и мексиканскими деловыми объединениями. Мексиканский предпринимательский совет по внешней торговле, инвестициям и технологиям (СОМСЕ) является партнером Фонда Росконгресс с 2018 года, неизменно способствуя продвижению мероприятий Фонда в деловых кругах Мексики. Обсуждалась также возможность наладить сотрудничество между Фондом Росконгресс и Главным управлением глобального стимулирования экономики Мексики (Impulso Económico Global), учрежденным в начале 2020 года в структуре Министерства иностранных дел страны. Вовлечение новых деловых организаций Мексики в сеть международных партнерских связей Фонда Росконгресс открывает дополнительные возможности по расширению географии выездных мероприятий Фонда в Латинской Америке, в продолжение прошедших в 2016 году в Уругвае и в 2018 году на Кубе форумов "Россия-Латинская Америка".