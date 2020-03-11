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Фонд Инносоциум поддержит IV Форум социальных инноваций регионов

В прошлом году форум собрал 35 тыс. участников, на мероприятии выступили 178 ведущих экспертов из России, Европы, США и Азии

Москва, 11 марта. В июне 2019 года в Москве прошел III Форум социальных инноваций регионов, который стал крупнейшей дискуссионной площадкой для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации. В ходе 65 дискуссий и открытых лекций выступили 178 ведущих экспертов из России, Европы, США и Азии. Число посетителей и участников выставки и деловой программы Форума достигло 35 тыс. человек.

В 2020 году заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс – Елена Маринина вошла в Организационный комитет IV Форума социальных инноваций регионов, возглавляемый председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Членами оргкомитета являются представители бизнеса и государственных структур, такие как министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Максим Топилин, президент, председатель правления публичного акционерного общества "Сбербанк России" Герман Греф и другие.

Результатом работы форума становятся итоговые рекомендации в адрес Федерального собрания, правительства России и всех субъектов Российской Федерации. "Участие в подготовке такого масштабного и представительного форума – большая честь, но одновременно это и признание роли, которую все больше начинает играть Фонд Инносоциум в социальной повестке государства, – прокомментировала приглашение заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина. – Нами уже накоплен серьезный багаж перспективных и эффективных практик, фонд имеет серьезный международный вес, и нам очень важно иметь возможность применять этот потенциал на самых разных уровнях и делать его доступным для специалистов и заинтересованных сторон во всех уголках России".

Возрастная категория 6+. 

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