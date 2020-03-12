Первые 27 ямальских студентов получат увеличенную в 10 раз губернаторскую стипендию

ТАСС, 12 марта. Первые 27 ямальских учащихся вузов и техникумов получат стипендию, размер которой с этого года увеличен в 10 раз – до 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания комиссии под председательством замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой.

В пресс-службе отметили, что повышение стипендии анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram 25 января, в День студента.

"На Ямале наши ребята получают хорошее среднее специальное образование, учатся в лучших вузах по всей России. Самых активных и талантливых из них дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую стипендию для студентов вузов, теперь она будет 10 тыс. рублей. На нее могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских работ, начиная со второго курса", – написал глава региона.

Заявки на получение стипендии студенты подают сами. В этом году их поступило более 70. Все – от отличников.

"Было немало претендентов на стипендию, которые обучаются только на "отлично", но они не обладали достижениями помимо основной учебы. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи в культурной или интеллектуальной деятельности", – приводят в пресс-службе слова Натальи Завоюры, секретаря комиссии по назначению именной стипендии губернатора, начальника отдела общего и профессионального образования департамента образования автономного округа.

Следующее заседание профильной комиссии, где будут определены студенты-получатели губернаторской стипендии, состоится в июле, сообщили в пресс-службе.