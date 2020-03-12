В функционал CorelDRAW Graphics Suite 2020 добавлена поддержка искусственного интеллекта

ОТТАВА, 12 марта. CorelDRAW Graphics Suite 2020 поможет вам преодолеть любые барьеры на пути к функциональной креативности. Созданный как для индивидуальной, так и для командной работы, этот профессиональный графический пакет оснащен передовыми ИИ-технологиями, усовершенствованиями в области производительности, а также инструментами для совместной работы в облачном формате, направленными на оптимизацию бизнес-процессов. Линейка CorelDRAW® 2020 предлагает нативные пакеты для macOS и Windows, а также веб-приложение CorelDRAW.app™. Продукт не только обеспечивает дизайнеров мощными инструментами, необходимыми на каждом этапе реализации проекта — от создания первоначального концепта до вывода готовых материалов, но и создает оптимальные условия для достижения неизменно качественных результатов в рекордные сроки.

CorelDRAW Graphics Suite 2020 дебютирует с кардинальными обновлениями, направленными на ускорение рабочих процессов при создании комплексных дизайн-проектов. Пакет содержит обширную коллекцию профессиональных приложений для графического дизайна, верстки, типографики, фоторедактирования и много другого. В дополнение к возможности работать с файлами в удаленном формате через CorelDRAW.app подписчикам предоставляется доступ к новым функциям совместной работы, направленным на оптимизацию процесса рецензирования и утверждения проектных материалов.

"В этом флагманском выпуске CorelDRAW представлены ультрасовременные технологии, направленные на дальнейшее совершенствование процессов разработки дизайн-проектов. Теперь в CorelDRAW Graphics Suite 2020 как заказчики, так и члены команды имеют доступ к централизованной структуре для совместной работы, где они могут сразу подключиться к участию в проекте в формате реального времени. Мощные модели машинного обучения позволяют дизайнерам добиваться поразительных результатов быстрее, чем когда-либо. Технологии искусственного интеллекта были задействованы во всех аспектах пакета с целью радикального повышения эффективности рабочих процессов", — заявил Джон Фальсетто, старший директор по продуктам (CorelDRAW и офисное ПО).

CorelDRAW Graphics Suite 2020 открывает новые возможности в области разработки неизменно высококачественных активов и визуально ошеломляющих дизайн-проектов. Ключевые моменты:

Реализованные на базе искусственного интеллекта инструменты расширяют возможности проектирования и ускоряют рабочие процессы

Использование искусственного интеллекта с GPU-ускорением оказывает существенное положительное воздействие на экономию времени и повышение эффективности рабочего процесса в целом. Глубокая интеграция с технологиями ИИ дает возможность нашим пользователям добиваться результатов.

НОВОЕ! Повышение частоты дискретизации и удаление артефактов. Функционирующие при поддержке ИИ опции повышения частоты дискретизации увеличивают изображения, сохраняя при этом четкость краев и высокий уровень резкости и детализации. Передовые технологии машинного обучения устраняют необходимость в трудоемком редактировании изображений, полученных методом сжатия с потерями, за счет автоматизации процессов восстановления цветового баланса и удаления артефактов JPEG-сжатия.

ПЕРЕРАБОТАНО! PowerTRACE™. Представленная в CorelDRAW новая ИИтехнология оптимизации изображений обеспечивает наши лучшие на сегодняшний день результаты трассировки растра в вектор (качество растровых изображений повышается непосредственно в процессе трассировки).

НОВОЕ! Эффекты художественных стилей. В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT™ на выбор представлен целый ряд пресетов, имитирующих определенное направление живописи или авторский художественный стиль. Новые эффекты художественных стилей используют технологии искусственного интеллекта для модификации изображений и объектов с целью создания их стилизованных версий.

УЛУЧШЕНО! Маски в Corel PHOTO-PAINT™. Новый инструмент "Маска интеллектуального выделения" быстро и с высоким уровнем точности определяет пределы области выделения посредством определения ее краев. Кроме того, теперь инструмент "Преобразование маски" позволяет модифицировать сами пиксели в пределах маски.

Слаженная работа в команде для оптимизации процесса рецензирования проектных материалов

Абсолютно новое решение для совместной работы над проектами, реализованное в CorelDRAW.app, поможет вам существенно повысить производительность труда.

Обратите внимание: функции совместной работы доступны только с подпиской CorelDRAW Graphics Suite, с постоянной лицензией CorelDRAW при наличии дополнительной лицензии Maintenance, либо при покупке дополнительной опции для клиентов с постоянной лицензией CorelDRAW.

НОВОЕ! Удобный обмен файлами для совместного обсуждения и утверждения материалов. CorelDRAW Graphics Suite 2020 предлагает весьма эффективный метод взаимодействия с заказчиками и коллегами в формате реального времени: CorelDRAW.app теперь может использоваться в качестве центрального связующего звена для обмена файлами CorelDRAW (CDR). Новый коллаборативный рабочий процесс упрощает процесс проверки, редактирования и утверждения проектных материалов: все комментарии и аннотации публикуются в едином рабочем файле, что позволяет дизайнерам быстро находить и применять нужные изменения.

НОВОЕ! Комментарии и аннотации. Окно настройки/инспектор "Примечания" держит всех участников проекта в курсе происходящего, поскольку позволяет централизованно просматривать материалы, разрешать противоречия, а также задавать вопросы и получать ответы. Для экономии рабочего времени и места на экране в документы можно добавлять подробные комментарии и аннотации, маркированные стрелками, рамками прямоугольной и овальной формы, а также прямыми или нарисованными от руки линиями.

НОВОЕ! Простая процедура входа. Для участия в обсуждении и рецензировании материалов всем участникам проекта предоставляется доступ к общим дизайн-файлам. Для этого в CorelDRAW.app предусмотрен как гостевой вход, так и вход с использованием аккаунта клиента Corel на любом устройстве через веб-браузер.

Новые креативные инструменты и передовые функции для работы с текстом

Практичные креативные инструменты и такие усовершенствования в области работы с текстом, как настраиваемые многоуровневые списки, открывают новые функциональные и творческие возможности.



НОВОЕ! Работа с переменными шрифтами. Поддержка переменных шрифтов OpenType дает возможность в полной мере воспользоваться преимуществами передовых шрифтовых технологий: теперь при помощи одного единственного шрифта можно не только изменять внешний вид текстового фрагмента, но и создавать различные варианты дизайна. Текстовый рабочий процесс отличается повышенным уровнем оперативности и гибкости. Также во многих случаях удалось существенно уменьшить объем файлов, содержащих множественные шрифтовые стили.

НОВОЕ! Инструмент "Внутренняя тень". Инструмент "Внутренняя тень" позволяет моделировать эффект падающего на объект света для имитации глубины и объема. Для дальнейшей доработки эффекта предусмотрены средства тонкой настройки.

НОВОЕ! Линзы растровых эффектов. В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT реализована возможность применения растровых эффектов в формате линзы. Инструменты манипулирования линзой обеспечивают высокий уровень точности при размещении эффекта в нужной точке дизайна, а прием размывания краев позволяет добиваться бесшовного эффекта при интеграции векторных и растровых объектов в существующий дизайн.

НОВОЕ! Недеструктивные эффекты в Corel PHOTO-PAINT. Окно настройки/инспектор "Эффекты" позволяет применять и модифицировать эффекты, а также экспериментировать с ними, не затрагивая при этом исходный объект. Комбинируя эффекты, изменяя их последовательность и включая и отключая некоторые из них, можно создавать различные варианты дизайна.

Ощутимый рост производительности

Существенно возросшая скорость отклика приложений пакета дает возможность пользователям работать быстрее и добиваться более качественных результатов. Скорость выполнения многих сложных операций была повышена до 10 раз! Это значит, что при создании очередного проекта вы сможете перейти от разработки первоначального концепта к полной реализации в рекордные сроки.

УЛУЧШЕНО! Оперативный запуск программы и повышенная скорость работы. Быстродействие работы программного обеспечения было повышено при открытии, закрытии, сохранении, печати и экспорте сложных документов. Также было сокращено время запуска программы.

УЛУЧШЕНО! Работа кистей в Corel PHOTO‑PAINT. Оптимизация поведения кистей в Corel PHOTO-PAINT положительно сказывается на эффективности работы. Взаимодействие с инструментами "Кисть", "Восстанавливающее клонирование" и "Ластик" отличается высоким уровнем пластичности и стабильности, особенно при увеличении радиуса кончика инструмента.

УЛУЧШЕНО! Объекты PowerClip. Рендеринг и редактирование комплексных проектов, содержащих множественные картинки PowerClip, отличаются повышенным уровнем скорости и стабильности.

Версии

CorelDRAW Graphics Suite 2020 для Windows и CorelDRAW Graphics Suite 2020 для Mac выходят на русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, бразильском португальском, нидерландском, польском, чешском, китайском (упрощенное письмо и традиционное письмо), турецком и японском языках.

Функции совместной работы, представленные в CorelDRAW.app, доступны только при наличии одной из следующих лицензий:

постоянная лицензия CorelDRAW Graphics Suite с дополнительной лицензией Maintenance;

постоянная лицензия CorelDRAW с дополнительной опцией, приобретенной в CorelDRAW.app;

подписка CorelDRAW Graphics Suite.

Чтобы получить дополнительную информацию и скачать бесплатную 15-дневную пробную версию, посетите www.coreldraw.com.

Дополнительные сведения о вариантах лицензирования CorelDRAW (многопользовательские лицензии, дополнительные лицензии, поддержка виртуализации, развертывание по сети и пр.).

О корпорации Corel

Продукты Corel позволяют миллионам специалистов, занятых в сфере знаний по всему миру, быстрее создавать замечательные проекты. Наша компания выпускает многие известные в отрасли программные продукты и дает возможность пользователям заниматься творчеством, эффективно взаимодействовать друг с другом и добиваться качественных результатов — как самостоятельно, так и в команде. Движущей силой нашего успеха является наше постоянное стремление вдохновлять наших клиентов и помогать им в достижении их целей при помощи широкого спектра инновационных приложений, таких как CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® и WinZip®. Подробные сведения о корпорации Corel см. по адресу www.corel.com.

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