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ООО "ММК-Информсервис" разработало систему электронного документооборота

Разработка успешно внедрена в Группе ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", в системе работают более 10 тыс. сотрудников

ТАСС, 13 марта. ООО "ММК-Информсервис" спроектировало и реализовало систему электронного документооборота, разработка успешно внедрена в Группе ПАО "ММК". Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей Группы.

Система позволяет автоматизировать работу с документами – создание, согласование, подписание, выдачу поручений и контроль их исполнения. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников. "Ее основными преимуществами являются простой, интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость, возможность доступа с мобильных устройств. В ходе разработки специалисты "ММК-Информсервис" использовали самые современные подходы к формированию интерфейса и алгоритмов работы системы", - сказано в сообщении.

Уникальные характеристики системы позволили упростить и ускорить документооборот и деловые коммуникации, избавили сотрудников от рутины и сэкономили время для решения более сложных аналитических и креативных задач.

В настоящее время система электронного документооборота используется в 44 организациях Группы ПАО "ММК". В системе работают более 10 тыс. сотрудников, с начала промышленной эксплуатации в ней создано более 6 млн документов и выдано более 7 млн поручений. Коммерческая версия системы, названная "АТАЧ" в честь прежнего названия горы Магнитной, доступна для приобретения сторонними компаниями и уже успешно внедрена в ОАО "Красцветмет". "Система постоянно совершенствуется в соответствии с запросами пользователей и удостоилась большого числа положительных отзывов", - отмечают в управлении.

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