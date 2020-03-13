Губернатор Ямала принял участие в Арктическом благотворительном турнире по волейболу

ТАСС, 13 марта. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сыграл в гала-матче на завершении Арктического благотворительного турнира по волейболу в Новом Уренгое. Глава региона играл за команду "Северный характер" со сборной капитанов всех команд соревнований "Лидеры Ямала". Победу одержала команда главы региона, рассказали в пресс-службе губернатора.

В соревнованиях приняли участие 20 команд муниципальных образований, а также предприятий и организаций газовой столицы. Лидером турнира второй год подряд стала команда ООО "Газпром добыча Уренгой", второе место заняла сборная администрации Ноябрьска, третье – команда администрации Салехарда.

Благотворительный турнир "Кубок губернатора Ямала" проходит в третий раз. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть средств, собранных в ходе соревнований, будет направлена на поддержку ветеранов. Еще часть перечислят в благотворительный фонд "Ямине" для помощи детям с особенностями развития.

"Самое большое удовольствие – видеть полный зал. Этот значит, что наша идея проводить в Новом Уренгое благотворительный турнир успешна", – приводят в пресс-службе слова Артюхова. Он отметил, что собранные в прошлом году средства помогли оказать помощь детям из Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма и других населенных пунктов. В этом году часть средств также будет направлена на помощь детям.

"Мы ожидаем, что по итогам турнира сможем оказать помощь 20 детям. Они смогут пройти лечение и реабилитацию, в том числе за пределами нашего округа", – сообщил директор "Ямине" Дмитрий Фролов.

Благотворительный фонд "Ямине" создан 1 июля 2011 года. За эти годы помощь получили около 4 тыс. детей. В прошлом году фонд оказал помощь по 1144 обращениям. Средства были направлены на реабилитацию, лечение и обследование, приобретение технических средств реабилитации. В 2019 году фонд реализовал благотворительную программу "Реабилитационный центр", в ходе которой помощь получили 266 нуждающихся детей.