Работник ПАО "МЗИК" стал серебряным призером конкурса "Славим человека труда!" УрФО

ТАСС, 13 марта. Оператор станков с ПУ ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург, входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") Тимофей Скурихин стал серебряным призером конкурса профмастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа. Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью предприятия.

Окружный этап конкурса профмастерства "Славим человека труда!" проходил 11-12 марта на базе технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский". За звание "Лучший наладчик станков с числовым программным управлением" боролись девять представителей ведущих промышленных предприятий из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

На предприятии рассказали, что конкурс проводился в два этапа: сначала необходимо было написать управляющую программу, а затем изготовить на станке деталь по заданным параметрам. За работой каждого участника наблюдало экспертное жюри, которое оценивало организацию рабочего процесса, соблюдение правил техники безопасности, применение инструментов бережливого производства, а также качество готового изделия.

С теоретическим этапом все конкурсанты успешно справились, несколько участников, в числе которых был и калининец Тимофей Скурихин, набрали максимальное количество баллов. А вот практика многим далась сложнее: сыграли роль и "непривычные" станки, и волнение. В итоге представитель ПАО "МЗИК" стал серебряным призером конкурса. "Для Тимофея это был первый опыт участия в конкурсах профмастерства, и дебют оказался успешным", - отметили на предприятии.

"Калининцы практически всегда становятся призерами конкурса "Славим человека труда!", а участие в нем считают отличным стимулом к развитию и дальнейшему профессиональному росту. Наши специалисты лучшие во всех областях, они ежедневно доказывают это и на рабочих местах, и в рамках конкурсов профмастерства", - цитируют в отделе слова заместителя генерального директора ПАО "МЗИК" по персоналу Сергея Свинина.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.