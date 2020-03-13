Школьники 1-4 классов в Сургутском районе будут посещать музеи бесплатно в течение года

ТАСС, 13 марта. Школьники 1-4 классов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут посещать музеи бесплатно в течение года – с марта 2020 по март 2021 года. Как сообщили в пятницу в отделе информполитики и аналитической работы районной администрации, от необходимости оплачивать трансферы в музеи и посещение самих экспозиций ученики 1-4 классов будут освобождены в рамках нового образовательного проекта "Мой дом. Мой район. Мое будущее", который реализуется по поручению главы муниципалитета Андрея Трубецкого.

Образовательные площадки сделали одинаково доступными как для ребят из ближайших поселений муниципалитета, так и отдаленных территорий. Ребята расширят свои знания о югорской флоре, фауне и этнокультуре благодаря экспозициям Русскинского музея природы и человека им. А.П. Ядрошникова, Угутского краеведческого музея им. П.С. Бахлыкова и Лянторского хантыйского этнографического музея.

Со ссылкой на директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольгу Кочурову в отделе напомнили, что Сургутский район отличается сложной транспортной логистикой, он один из крупнейших в Югре, его площадь сопоставима с площадью Кубы – более 105 тыс. кв. км. "Нередко ребята из отдаленных поселений откладывали посещение наших же музеев из-за расходов на транспорт и покупку билетов. Это мы взяли на себя. В течение года – с марта 2020 года по март 2021 года – учащиеся начальных классов Сургутского района будут посещать три образовательные площадки абсолютно бесплатно, родителям не придется платить и за проезд. Поездки будут осуществляться централизованно с соблюдением всех требований. Уверены, что в рамках проекта дети Сургутского района узнают много нового о родном крае", - приводят в отделе слова главы департамента.

За год ребята обогатят не только свои теоретические знания. Вместе со школьными наставниками и родителями, отмечают в отделе, школьники будут разрабатывать и собственные практические проекты. "Пока сложно сказать, какие у них появятся проекты, все зависит от полученных впечатлений. Уверены, что посещение музеев в компании школьных товарищей, педагогов, родителей мотивирует наших детей на новые открытия. Одно можно сказать точно – музеи стали максимально доступными для детей. В тандеме со школами мы разрабатываем графики поездок, учитываем пожелания педагогических коллективов", – констатировала начальник отдела дополнительного образования, воспитательной и профилактической работы департамента образования и молодежной политики районной администрации Елена Кальная.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения, Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.