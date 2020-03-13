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Литературная премия для молодых прозаиков и поэтов "Лицей" продлевает прием работ

Подать работу можно до 25 марта включительно

Москва, 13 марта. Литературная премия для молодых прозаиков и поэтов "Лицей" продлевает прием работ на 10 дней.

По многочисленным просьбам было решено дать шанс всем авторам, которые не успевают отправить работу. Подать работу в четвертом сезоне можно до 25 марта включительно.

Произведения можно отправить в электронном виде через сервис Ридеро или в бумажном виде по адресу: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, секретариат премии "Лицей".

Премия "Лицей" им. Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов учреждена в 2017 году. На соискание премии принимаются романы, повести, сборники рассказов, а также поэтические произведения русскоязычных авторов от 15 до 35 лет.

Учредители премии: группа компаний "ЛОТТЕ" в России (АО "ЛОТТЕ РУС" и ООО "Лотте Конфекшнери"), Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературных журналов, "Российская газета", "Литературная газета", "Центр поддержки отечественной словесности".

Спонсор премии: группа компаний "ЛОТТЕ", крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более 60 компаний.

Наблюдательный совет премии возглавляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Члены Наблюдательного совета — генеральный директор компании "ЛОТТЕ РУС" Ким Тэ Хон, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица.

Возрастная категория 6+. 

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