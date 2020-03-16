ЖК "Макаровский" от "УГМК-Застройщик" признан лучшим жилым комплексом России

ТАСС, 16 марта. Жилой квартал бизнес- и элит-класса "Макаровский", который в Екатеринбурге возводит компания "УГМК-Застройщик", признан лучшим жилым комплексом в России. Такую позицию "Макаровский" занял в обновленном в марте всероссийском рейтинге жилых комплексов от профессионального федерального портала "ЕРЗ.РФ" (Единый ресурс застройщиков – прим. ТАСС). В январе 2020 года квартал занимал в этом рейтинге вторую позицию, отмечают в пресс-службе УГМК.

ТОП-лист лучших ЖК формируется на основе оценки потребительских свойств свыше 11 тыс. объектов по всей стране. Для анализа "ЕРЗ.РФ" выбирает более сотни показателей, например, таких, как безопасность, транспортная доступность, наличие паркингов, благоустройство внутренней территории и др. Каждый показатель оценивается в баллах, сумма которых определяет место каждого ЖК в итоговом рейтинге. По данным на 1 марта 2020 года ЖК "Макаровский" занял верхнюю строчку ТОП-листа с суммарным баллом 118. Также квартал продолжает возглавлять аналогичный рейтинг лучших ЖК Свердловской области (эту позицию он занял еще в октябре 2019 года). Важно, что специалистам ЕРЗ удалось оценить жилые комплексы на основании фактических данных, получив возможность оценить проекты максимально объективно. Критерии оценки размещены на сайте ЕРЗ и позволяют любому желающему обратиться к ним в любое время.

"В Екатеринбурге качество строительства новых жилых объектов находится на очень высоком уровне, это подтверждается тем, что местные жилые комплексы занимают высокие позиции не только в региональных, но и федеральных ТОП-листах ЕРЗ.РФ. И нам очень приятно возглавить федеральный рейтинг лучших жилых комплексов страны", – отметил руководитель девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Справочно

Церемония заливки "первого бетона" нового многофункционального жилого комплекса УГМК прошла 22 марта 2017 года. Компания "УГМК Застройщик" реализует его на участке 5,3 га на набережной городского пруда Екатеринбурга. Его общая площадь составит порядка 170 тыс. кв. м, всего здесь будет построено порядка 900 квартир бизнес- и элит-класса и обустроено 1250 парковочных мест в двухуровневом подземном паркинге. Строительство первой очереди ЖК "Макаровский" было начато 2 февраля 2017 года, завершено 26 декабря 2018 года. Внутри комплекса есть охраняемая закрытая плаза, детские игровые и спортивные площадки, поликлиника "УГМК-Здоровье", салон красоты, супермаркет, ресторан, фитнес-клуб мировой сети GOLD`S GYM площадью 3,8 тыс. кв. м с бассейном, теплый подземный паркинг, Wi-Fi во дворе, своя УК, детский сад и детский клуб.

Проектная декларация на сайте.

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