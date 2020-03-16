Второй год подряд концерн "Росэнергоатом" поддерживает премию "Серебряный Лучник"

Москва, 16 марта. Второй год подряд концерн "Росэнергоатом" становится партнером номинации "Развитие и продвижение территорий" Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

В номинации рассматриваются проекты, направленные на экономическое, социальное, туристическое, инвестиционное развитие территорий различных административных образований. Ежегодно в этой номинации представлено большое количество коммуникационных кампаний, выполненных как региональными структурами, так и столичными агентствами. В 2020 году номинация объединила 28 проектов из Сибири, Урала, Северо-Западного ФО, Чеченской Республики и Дальнего Востока.

В шорт-лист вошли 10 проектов: GrelkaFest sun&ride music festival (ООО Креативное Бюро "Энгиро" ), iKUMENA (Агентство "Социальные Сети"), Продвижение туристского потенциала Новгородской области (АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"), Живое наследие: национальная карта и сообщество продвижения локальных культурных брендов России (ПН "Центр инноваций муниципальных образований", АНО "Центр стратегического консалтинга"), Литература Тихоокеанской России (ООО "Прима Медиа"), Международная парусная регата "Кубок Кезеной" (Федерация парусного спорта Чеченской Республики), Открытая Стрелка (Общественная организация "Открытая Стрелка"), Управление наследием: независимый сектор (Международный проект Ассоциации менеджеров культуры) , Фестиваль "48 часов Новосибирск", Как за один уик-энд сделать современное искусство видимым (Гете-Институт в Новосибирске, Центр культуры ЦК19), Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!" (Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края совместно с НАО "Корпорация развития Краснодарского края).

"Неоценим тот вклад в развитие территорий, который осуществляет Концерн "Росэнергоатом" в городах присутствия своих предприятий. Создание новой инфраструктуры, обучение бережному отношению к экологии и культурно-историческому наследию. Это последовательная и системная работа, которая выражается и в поддержке авторов больших коммуникационных проектов. Неслучайно именно проект из этой номинации – "Дело за малым!" – получил в этом году гран-при и признан лучшим проектом года", - констатировала исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

"Серебряный Лучник" - конкурс коммуникационных проектов, а номинация называется "Развитие и продвижение территорий". Как следствие, на конкурс часто выдвигаются проекты из области театрального искусства, литературы или спорта, которые сами по себе очень слабо связаны непосредственно с коммуникациями. В этом, на мой взгляд, главная сложность именно этой номинации – соблюдение баланса. К большому сожалению, в этом году таких проектов было достаточно много. И именно поэтому были существенные расхождения между оценками тех, кто присутствовал на защите, и экспертным жюри. В то же время номинация всегда радует яркими работами, которые можно тиражировать, лишь незначительно адаптируя к особенностям той или иной территории. Убежден, что и этот год, невзирая на все сложности, порадует нас активным использованием лучших практик по всей стране", - отметил член жюри премии "Серебряный Лучник", директор департамента коммуникаций Корпорации "Росэнергоатом" Андрей Тимонов.

АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.

В рамках увеличения уставного капитала 19 декабря 2011 года АО "Концерн Росэнергоатом" путем размещения дополнительных акций Госкорпорация "Росатом" стала вторым акционером Концерна, помимо АО "Атомэнергопром".

Основным видом деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Одной из стратегических целей АО "Концерн Росэнергоатом" как организации, входящей в контур предприятий Госкорпорации "Росатом", является эффективное снабжение страны электроэнергией, производимой на АЭС, при гарантированном обеспечении безопасности, как наивысшего приоритета деятельности.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" на правах филиалов входят 10 действующих атомных станций, дирекции строящихся атомных станций, а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы.

В общей сложности на 10 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30 ГВт:

- 20 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (из них 13 энергоблоков ВВЭР-1000, два - ВВЭР-1200 и пять энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций);

- 14 энергоблоков с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и три энергоблока с реакторами типа ЭГП-6);

- два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800).

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 19%.

Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО РЖД.

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - ОАО РВК.

Партнер номинации "Развитие и продвижение территорий" - АО "Концерн Росэнерго-атом".

Попечители: Интеррос, КРОС, Tele2, Группа ИМА, SPN Communications, Никколо М.

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ.

Организационный партнер – Коммуникацонное агентство Р.И.М.

Ассоциации: АКОС, РАСО, Ассоциация менеджеров, IABC/Russia, РАЭК, РАОС, РАМУ, АКМР, АКАР.

Возрастная категория 18+.