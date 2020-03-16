{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проведение Международного фестиваля рекламы "Белый квадрат" переносится на июнь

Точные даты организаторы объявят в середине апреля
Описание
© adfest.by

Минск, 16 марта. Проанализировав прогнозы развития ситуации, происходящей в мире в связи со вспышкой коронавируса, оргкомитет Международного фестиваля рекламы "Белый Квадрат", одного из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе, в течение многих лет объединяющего в Минске представителей индустрии коммуникаций более 30 стран и дающего старт международному фестивальному сезону, принял решение о переносе дат проведения двенадцатого фестиваля. Об этом в понедельник сообщила Алена Устинович, председатель Правления АКМА Беларуси, продюсер "Белого Квадрата". 

"Мы надеемся на прогресс в борьбе с новым вирусом и стабилизацию ситуации, вызванной им в разных сферах жизни в разных странах. В данный момент нами принято решение перенести сроки проведения "Белого Квадрата" на июнь. Точные даты будут объявлены в середине апреля. Мы планируем сохранить полный формат фестиваля с запланированными конкурсной, образовательной и культурной программами, которые будут модернизированы и усилены с учетом тенденций, происходящих в настоящее время во всем мире. Кроме того, кейсы, реализованные на тематику борьбы с эпидемией и последствиями коронавируса, мы решили принимать в номинацию Change for Good на безвозмездной основе. Примеры таких работ уже есть, первыми стали коллеги из Китайской Ассоциации Рекламы c кампанией Be strong, China!" - заявила Алена Устинович. 

Дедлайн приема конкурсных работ, запланированный на конец марта, переносится до 31 мая. Работы принимаются онлайн на официальном сайте adfest.by. Подачу кейсов можно осуществить в семи конкурсах:

CREATIVE: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;

BRANDING: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;

MARKETING: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;

CREATIVE EFFECTIVENESS;

MEDIA: Channels, Excellence in Media, Media Campaign;

DIGITAL: Digital, Mobile, Creative Data;

CHANGE FOR GOOD.

Новости "Белого Квадрата" на официальном сайте adfest.by.

Реклама на ТАСС
Второй год подряд концерн "Росэнергоатом" поддерживает премию "Серебряный Лучник"
Компания выступает партнером номинации "Развитие и продвижение территорий"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС