Проведение Международного фестиваля рекламы "Белый квадрат" переносится на июнь

Минск, 16 марта. Проанализировав прогнозы развития ситуации, происходящей в мире в связи со вспышкой коронавируса, оргкомитет Международного фестиваля рекламы "Белый Квадрат", одного из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе, в течение многих лет объединяющего в Минске представителей индустрии коммуникаций более 30 стран и дающего старт международному фестивальному сезону, принял решение о переносе дат проведения двенадцатого фестиваля. Об этом в понедельник сообщила Алена Устинович, председатель Правления АКМА Беларуси, продюсер "Белого Квадрата".

"Мы надеемся на прогресс в борьбе с новым вирусом и стабилизацию ситуации, вызванной им в разных сферах жизни в разных странах. В данный момент нами принято решение перенести сроки проведения "Белого Квадрата" на июнь. Точные даты будут объявлены в середине апреля. Мы планируем сохранить полный формат фестиваля с запланированными конкурсной, образовательной и культурной программами, которые будут модернизированы и усилены с учетом тенденций, происходящих в настоящее время во всем мире. Кроме того, кейсы, реализованные на тематику борьбы с эпидемией и последствиями коронавируса, мы решили принимать в номинацию Change for Good на безвозмездной основе. Примеры таких работ уже есть, первыми стали коллеги из Китайской Ассоциации Рекламы c кампанией Be strong, China!" - заявила Алена Устинович.

Дедлайн приема конкурсных работ, запланированный на конец марта, переносится до 31 мая. Работы принимаются онлайн на официальном сайте adfest.by. Подачу кейсов можно осуществить в семи конкурсах:

CREATIVE: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;

BRANDING: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;

MARKETING: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;

CREATIVE EFFECTIVENESS;

MEDIA: Channels, Excellence in Media, Media Campaign;

DIGITAL: Digital, Mobile, Creative Data;

CHANGE FOR GOOD.

