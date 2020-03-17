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Россия и Швеция обсудили подготовку к Арктическому форуму 2021

Также стороны затронули такие темы, как инвестиционное сотрудничество, развитие бизнес-диалога Россия – Швеция, реализация совместных проектов

Москва, 17 марта. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в России Малены Мард. Инвестиционное сотрудничество, развитие бизнес-диалога Россия – Швеция, взаимодействие в Арктическом регионе, участие в международных мероприятиях и новые идеи совместных проектов – эти вопросы стали ключевыми для обсуждения.

"По итогам 2019 года Швеция вошла в десятку самых крупных иностранных инвесторов на российском рынке. Объем прямых инвестиций шведских компаний в Россию составил более $5 млрд. На территории Российской Федерации работает около 500 шведских компаний. Уверен, что у наших стран отличные перспективы для дальнейшей диверсификации сотрудничества и реализации новых проектов в сфере экономики, энергетики, развития северных территорий, равно как в гуманитарной области", – отметил Антон Кобяков. 

Вопросы сотрудничества в Арктическом регионе особенно актуальны для двух государств. Взаимодействие в региональных многосторонних структурах – Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евроарктического региона, Арктическом совете, "Северном измерении" и его партнерствах, укрепление безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также сотрудничество в сфере экологии – таковы основные направления совместной работы России и Швеции в регионе.

Раз в два года в России проходит Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". Деловая повестка мероприятия затрагивает обсуждение таких важных вопросов развития Арктики, как разработка новых технологий, развитие человеческого капитала в условиях Арктики, экономика развития Арктической зоны, рациональное освоение ресурсов и устойчивое развитие Арктики.

"Меня заинтересовала информация о Международном арктическом форуме, который состоится в России в 2021 году, и я немедленно проинформирую об этом моих коллег в Стокгольме. Для Швеции очень важно развивать сотрудничество с другими странами, когда речь заходит об Арктическом регионе. Участие в Международном арктическом форуме в 2019 году шведской делегации, которую возглавил премьер-министр Швеции Стефан Левен, показало, насколько высоко стоят вопросы, связанные с Арктическим регионом, в повестке дня в Швеции", – отметила Малена Мард. Кроме того, шведский посол заверила российскую сторону, что она проинформирует представителей шведского бизнеса и официальных лиц о других планируемых мероприятиях Фонда Росконгресс: Восточный экономический форум и Российская экономическая неделя, которые пройдут во Владивостоке и в Москве в сентябре и октябре 2020 года соответственно.

В рамках развития диалога Россия - Швеция участники встречи обсудили перспективы реализации совместных инициатив и создание Центра проектной деятельности, формированием которого займется Фонд Росконгресс и уполномоченная шведская организация. Его цель – координация действий и утверждение совместного плана работы по реализации совместных инвестиционных и деловых проектов между двумя странами. В приоритете – обмен предложениями по перспективным инвестиционным, экспортным, торговым и иным деловым проектам, привлечение инвесторов, продвижение проектов и обмен экспертно-аналитической информацией.

Справочно

На протяжении четырех последних лет Посольство Швеции совместно с Business Sweden (региональный партнер Фонда) и Фондом Росконгресс организовывают различные мероприятия в рамках МАФ и ПМЭФ. Так в 2019 году во время проведения ПМЭФ был организован российско-шведский бизнес-диалог при участии высшего глобального руководства ведущих шведских компаний.

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