XI Международный форум "Экология" переносится на 16-17 июля

Москва, 17 марта. В связи с санитарно-карантинными ограничениями, вызванными сложившейся эпидемической ситуацией, оргкомитет XI Международного форума "Экология" информирует о переносе сроков проведения форума, запланированного ранее на 30-31 марта 2020 года.

Новые даты проведения XI Международного Форума "Экология" назначены на 16-17 июля 2020 года.

Перенос сроков проведения форума позволит обеспечить полноценное участие в его работе иностранных и российских лиц и организаций, которые в сложившихся условиях проявляют ответственное социальное поведение и откликаются на рекомендации властей отказаться от посещения массовых мероприятий.

АНО "Общественный форум "Экология" разделяет ответственный подход, направленный на защиту широких социальных интересов, и поддерживает решения органов власти по защите здоровья населения.

Площадка форума останется той же – московский Центр международной торговли. Состав деловой программы и формат мероприятий форума сохраняются и будут дополнены вопросами реагирования участников экологической деятельности на эпидемические вызовы.

Приглашаем участников XI Международного форума "Экология" обновить свои организационные планы в связи с переносом сроков проведения мероприятия и расширением спектра вопросов его дискуссионной повестки.

Возрастная категория 16+.