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АО "Уралэлектромедь" обновило рекорд выпуска катодной меди

Предприятие УГМК в 2019 году выпустило свыше 413 тыс. т катодной меди, что стало максимальным результатом за все годы работы
Описание
© Пресс-служба УГМК

ТАСС, 18 марта. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК – Уральской горно-металлургической компании) по итогам производственной деятельности за 2019 год выпустило 413 346 т катодной меди, что составило 103,2% к уровню 2018 года. Такого результата предприятие достигло впервые за годы своей работы, сообщают в пресс-службе УГМК.

По словам главного инженера АО "Уралэлектромедь" Алексея Королева, высокий производственный показатель обусловлен стабильной поставкой сырья, слаженной работой трудового коллектива, а также использованием современного высокопроизводительного оборудования, установленного в новом цехе электролиза меди, который спроектирован с учетом последних технологических решений в области электрорафинирования меди, а производственные процессы максимально механизированы и автоматизированы.

В настоящее время предприятие продолжает реконструкцию медерафинировочных мощностей – строительство третьей очереди цеха электролиза меди, которая также будет работать по безосновной технологии. На новом объекте разместится одна циркуляционная система, состоящая из 224 электролизных ванн с сопутствующим технологическим оборудованием. Проектом также предусматривается установка двух автоматизированных линий – машины подготовки анодов и машины промывки анодного скрапа.

Кроме того, в 2019 году предприятие перевыполнило планы по выпуску медного купороса - 105% к уровню 2018 года, селена - 104,4%, теллура - 109,2%, сообщают в пресс-службе.

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