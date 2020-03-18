Концерт "Русское Радио 25" отменяется в связи с коронавирусом

Москва, 18 марта. В связи с распространением коронавируса и указом мэра Москвы Сергея Собянина "О введении режима повышенной готовности", одним из пунктов которого стал запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек, "Русское Радио" отменяет концерт "Русское Радио 25" (12+), запланированный на 25 апреля на сцене "ВТБ Арена".

Являясь организатором культурно-массовых зрелищных мероприятий и обладая повышенной социальной ответственностью, АО "Русское Радио-Евразия" не может подвергать пришедших на мероприятие зрителей угрозе распространения инфекции по причине массового скопления людей.

Все средства за приобретенные билеты на шоу "Русское Радио 25", запланированное на 25 апреля на сцене "ВТБ Арена", будут возвращены покупателям.

"Девиз "Русского Радио" "Все будет хорошо!" – говорит директор "Русского Радио" Юрий Федоров. – Помните об этом, не теряйте оптимизма, поддерживайте друг друга и, конечно, берегите себя и своих близких. Мы постараемся сделать все, чтобы даже на карантине ваше настроение было отличным! Каждый день "Русское Радио" с вами в режиме 24/7!"

По его словам, праздничные мероприятия, посвященные 25-летию "Русского Радио", запланированы на весь 2020 год. Радиостанция непременно устроит шоу для слушателей и подарит лучшие песни.

"Двадцать пятого апреля вас ждет уникальный масштабный многочасовой музыкальный марафон "Все будет хорошо!", который соединит слушателей и зрителей по всей России и напомнит: мы – вместе! Любимые артисты и ведущие объединятся, чтобы поддержать всех, кто находится на карантине, и передадут горячие приветы слушателям в эфире "Русского Радио" и телетрансляции", – подчеркнул Юрий Федоров.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ

Возврат денежных средств за купленные билеты будет производиться в период с 1 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года по месту приобретения билетов на мероприятие.

Официальные агенты продажи билетов на мероприятие:

Rusradio.ru +7 (499) 579-77-79

Muz.ru +7 (499) 579-77-79

Concert.ru + 7 (459) 644-22-22

Vtb-arena.com + 7 (495) 122-42-28

Kassir.ru + 7 (495) 730-73-00

Redkassa.ru + 7 (495) 665-99-99

Afisha.yandex.ru

Подробную информацию о возврате билетов можно также получить по телефону:

+7 (499) 579-77-79

Пресс-служба "Русской Медиагруппы": pressa@rr.ru