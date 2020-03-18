"Дочка" УЭХК разработала блок каталитической очистки воздуха для лайнеров MC-21 и SSJ100

ТАСС, 18 марта. Инженеры ООО "Экоальянс" (дочернее предприятие АО "УЭХК" [Уральский электрохимический комбинат], входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") разработали легкий каталитический блок для очищения от озона воздуха в салоне самолетов MC-21 и Сухой SSJ100. Об этом рассказали в среду в отделе по связям с общественностью комбината.

"На высоте полета самолета (порядка 10 тыс. м) концентрация озона более 0,0001 объемных процентов, что опасно для здоровья человека. Отбираемый за бортом воздух перед подачей в салон самолета проходит через каталитический конвертер, где озон преобразуется в кислород", - сказано в сообщении.

"Экоальянс" – первое в России предприятие, которое производит подобные системы, решая вопросы импортозамещения. Изделие "Экоальянса" имеет сопоставимый с современными зарубежными аналогами минимальный вес за счет использования алюминия, а также оптимальные размеры, обладает прочностными характеристиками и надежностью благодаря разработке инновационного покрытия на основе лучших мировых практик, что подтверждено в процессе проведения тестов на испытательном стенде.

"Большой опыт нашего предприятия в проектировании систем нейтрализации отработавших газов для автомобильной отрасли позволил применить компетенции в авиастроении. Наша цель на этом рынке - оснащение большинства отечественных самолетов гражданской авиации озоновыми конвертерами с каталитическими блоками производства "Экоальянс", – приводят в отделе слова гендиректора "Экоальянса" Тараса Пекарского.

О предприятии

ООО "Экоальянс" – дочернее предприятие АО "УЭХК" – единственный российский производитель каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие обладает полным технологическим циклом: от разработки катализатора до серийного выпуска нейтрализаторов отработавших газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями различной мощности, соответствующими международным стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5, Евро-5+, Евро-6, Евро-6b,c,d.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.