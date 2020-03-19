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ГТЕ продолжает ремонт магистрального газопровода "Комсомольское-Челябинск"

От объекта уральской "дочки" Газпрома в Курганской области зависит газоснабжение жителей и индустрии Зауралья, Южного Урала и значительной территории Свердловской и Оренбургской областей

ТАСС, 19 марта. В январе-марте 2020 года ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) проводит крупные ремонтные работы на магистральном газопроводе "Комсомольское – Челябинск". Это двухниточный газотранспортный коридор, по которому идут поставки голубого топлива с Комсомольского, Уренгойского и других месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

В производственно-диспетчерской службе "Газпром трансгаз Екатеринбург" отметили, что от работы МГ "Комсомольское – Челябинск" зависит газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий по всему Зауралью, на Южном Урале, а также на значительной территории Свердловской и Оренбургской областей. Именно поэтому поддержание данной стратегической магистрали в исправном техническом состоянии является одной из важнейших задач уральского газотранспортного предприятия.

Ремонты ведутся на территории Курганской области. Газовики начинали в зоне производственной ответственности Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), сейчас работы продолжаются в соседнем – Далматовском ЛПУМГ. В них принимают участие работники этих филиалов, а также сварщики, монтажники, изолировщики и дефектоскописты Управления аварийно-восстановительных работ №3 (г. Первоуральск, Свердловская область). Ремонт выполняется методом замены дефектных труб. Среди основных повреждений – электрохимическая коррозия и дефекты кольцевых стыков. В общей сложности заменено уже порядка полукилометра труб диаметром 1420 мм.

В производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" отметили, что это уже не первый в этом году газопровод-отвод, на котором предприятием ведется ремонт. Ранее прошли работы на отводе, питающем Кировград (Свердловская область) – город с 20-тысячным населением, где расположено два градообразующих металлургических предприятия.

Кроме того, в настоящее время в Челябинской области идет капитальный ремонт газопровода-отвода "Карталы – Магнитогорск", который является главным источником голубого топлива для 400-тысячного Магнитогорска, большого числа поселков и Магнитогорского металлургического комбината. Протяженность участка, который подлежит замене, – 29 км. В прошлом году на второй нитке этого отвода был капитально отремонтирован участок длиной 26 км.

О ГТЕ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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