На ПАО "МЗИК" обсудили развитие кооперационных связей между свердловскими предприятиями

ТАСС, 19 марта. На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина (ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК) обсудили пути развития кооперационных связей между промышленными предприятиями Свердловской области. Как сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью ПАО МЗИК, мероприятие прошло при поддержке министерства промышленности и науки региона.

"Встреча состоялась в рамках презентации производственных возможностей термического комплекса и цеха гражданской продукции, которые были запущены ПАО "МЗИК" в конце 2019 года", - отметили на предприятии.

Приветствуя собравшихся, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области​ Игорь Зеленкин отметил, что цель встречи - не только познакомиться с новыми производствами завода имени М.И. Калинина, но и способствовать развитию эффективной кооперации между предприятиями Урала.

"Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране и мире, свердловские предприятия успешно реализуют инвестиционные проекты, вводят в строй новые участки и целые производства. Уникальный термический комплекс ПАО "МЗИК", аналогов которому пока нет на Урале, - яркое тому подтверждение, - цитируют в отделе слова Зеленкина. - Очень важно, чтобы промышленники четко представляли, какими мощностями обладает то или иное производство: это позволит предприятиям, во-первых, не дублировать друг друга, а во-вторых, быстро наладить кооперационные связи".

Калининцы познакомили гостей с широкими возможностями нового термического производства, сделав акцент на участках вакуумных печей и ионно-плазменного азотирования. Эти виды работ являются сегодня наиболее востребованными.

Импортозамещение стало главной темой обсуждения в ходе экскурсии по цеху гражданской продукции ПАО "МЗИК", где налажено серийное производство широкого спектра коммунальной и подъемно-транспортной техники.

"Мы нуждаемся в импортозамещении ряда узлов и агрегатов для нашей гражданской техники, поэтому в ходе совместной работы с представителями промышленных предприятий региона рассчитываем обрести надежных поставщиков", - отметил заместитель генерального директора ПАО "МЗИК" Владимир Хайкин.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.