Сургутский район получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья

ТАСС, 19 марта. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделит Сургутскому району дополнительные средства на расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО - Югры по итогам сегодняшнего отчета главы района Андрея Трубецкого и председателя местной думы Анатолия Сименяка за 2019 год перед губернатором Натальей Комаровой.

"Правительство автономного округа приняло решение по изменению бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Для Сургутского района предусмотрены ресурсы на жилищное строительство. Необходимо максимально эффективно использовать бюджетный рубль и в кратчайшие сроки выполнить целый ряд задач по переселению граждан из аварийного жилья, созданию условий для жилищного строительства", – приводят в департаменте слова главы региона в ходе ее рабочей поездки в райцентр.

По словам Трубецкого, губернатор акцентировала внимание на качественном и скорейшем решении запросов жителей и на проблемных вопросах территории, таких как большое количество аварийного и непригодного жилья, необходимость благоустройства, а также на продолжении работы в этом направлении. "Наталья Владимировна обратила внимание, что в ближайшее время на уровне округа будет принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья, часть средств будет предусмотрена для Сургутского района. Она заявила о необходимости скорейшего внесения изменений в бюджет, чтобы максимально быстро запустить эти деньги в работу. Мы проинформировали ее о том, что готовы приступить к исполнению поручения и начать переселения, в частности, поселка ГПЗ", - приводят в отделе информационной политики и аналитической работы районной администрации слова Трубецкого.

Также глава района отметил, что в муниципалитете достаточно квартир для переселения и с покупкой квадратных метров для жителей проблем не возникнет. Так, на территории МО уже введены квартиры на сумму порядка 1,5 млрд рублей.

В докладе Трубецкой отметил, что в Сургутском районе сосредоточено наибольшее количество аварийного жилого фонда в Югре: свыше 700 многоквартирных домов или 219 тыс. кв. м здесь признаны непригодными. Наиболее проблемными зонами расселения считаются Солнечный, Белый Яр, Лянтор и Барсово, где расположено больше половины всего ветхого жилищного фонда муниципалитета. В прошлом году властям района удалось переселить в новые квартиры 1 134 человека, на это ушло 2,4 млрд рублей. "Высоких показателей удается добиться, в том числе, благодаря поддержке округа и выделению дополнительных средств из югорского бюджета. На этот год на переселение уже заложено 341,8 млн рублей, однако благодаря дополнительному финансированию планируется кратно увеличить эту сумму", - добавил Трубецкой.

Как рассказала ранее в интервью ТАСС зампредседателя Тюменской облдумы Галина Резяпова, в результате грамотного управления в район привлекаются значительные объемы средств через окружные программы. Одним из итогов политики районных властей стало то, что в 2019 году треть очередников на улучшение жилищных условий эти условия улучшили, хотя пять лет назад удовлетворить получалось лишь 2% в год. Также, по ее словам, в МО в прошлом году была полностью завершена программа расселения балков, объемы незавершенного строительства в районе за пять лет снизились на 45% - со 180 до 102 объектов, за пять лет в 4,5 раза увеличилось и количество средств на текущий и капитальный ремонты зданий и сооружений социальной сферы.

Коренные малочисленные народы

Жилье стало одной из основных, но не первой темой обсуждения в ходе поездки губернатора. Наталья Комарова открыла получасовой диалог вопросом развития коренных малочисленных народов Севера. "На встрече, состоявшейся в конце минувшего года в Лянторе, люди задавали вопросы, касающиеся развития культуры, традиций, языка коренных народов. Очень важно ваше мнение, в том числе депутатов, насколько деятельность органов местного самоуправления сосредоточена на обеспечении интересов коренных малочисленных народов Севера", – сказала глава Югры.

По словам Трубецкого, в Сургутском районе проживают 3570 человек из числа представителей коренных народов. В последние три года фиксируется стабильный рост их численности. Сименяк добавил, что поддержка и развитие коренных малочисленных народов в числе приоритетных в районе и, по мнению депутатов, проект по созданию IT-стойбищ значительно облегчит жизнь коренных малочисленных народов Севера на территории.

"Это действительно перспективное направление. Проект может стать важным для многих государств. При этом при его реализации очень важно получать обратную связь от населения – это самый главный показатель", – считает Наталья Комарова.

Занятость населения

По словам Комаровой, в районе регистрируется низкий процент безработицы. "При этом важны структура рабочих мест, оплата труда, – подчеркнула она. – Четверть всех инвестиций Югры приходится на Сургутский район. Важно, чтобы это были диверсифицированные вложения по другим отраслям экономики".

По словам Андрея Трубецкого, среднемесячная зарплата в муниципалитете составила 87 тыс. рублей. Инвестиции в основной капитал достигли 230 млрд рублей. "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за год увеличилось на 3%, увеличив поступления в бюджет на 11 млн рублей, – приводят его слова в отделе информполитики. – В настоящее время на территории района зарегистрированы 159 безработных, что ниже уровня 2018 года на 7%".

Благоустройство и обращение с ТКО

Глава района отметил, что в течение года в Сургутском районе был благоустроен 21 объект, это обошлось в 132 млн рублей. Вложения в реализацию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами выросли в четыре раза, до 110 млн рублей. Это позволило ликвидировать несанкционированные свалки. Сегодня в муниципалитете ведутся работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов объемом 110 тыс. куб. м. Они будут завершены в четвертом квартале нынешнего года.

"Эту работу мы зафиксировали в государственной программе в качестве обязательства. Ее нужно завершить в установленные сроки – это крайне важно", - заметила Наталья Комарова.

Образование

По словам Андрея Трубецкого, численность учеников, занимающихся во вторую смену, в течение года снизилась на 1,5%, сохранен 100% уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, на 1600 человек снижена очередность ребят в возрасте от 1,3 до 3 лет на получение места в детском саду. Таким образом, 70% юных жителей района в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечены местами в детсадах. Дополнительным образованием охвачены 17% детей.

Экономика территории

Муниципальный бюджет по итогам 2019 года составил 12 млрд 094 млн рублей, социально значимые расходы увеличились на 460 млн. Объем собственных доходов вырос на 470 млн рублей. Местным властям дополнительно удалось привлечь 42 налогоплательщика НДФЛ. "За счет прихода новых налогоплательщиков уровень дополнительных доходов превысил 300 млн рублей", – сказал глава муниципалитета.

Резюмируя главный экономический итог 2019 года, Андрей Трубецкой сообщил, что объем промышленного производства в Сургутском районе составил 1 трлн 520 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 17%.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.