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Национальный нефтегазовый форум и выставка "Нефтегаз" пройдут 22-25 июня в Москве

Мероприятия состоятся на площадке ЦВК "Экспоцентр"

Москва, 19 марта. В Москве 22-25 июня состоится 20-я юбилейная международная выставка "Нефтегаз-2020. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" и Национальный нефтегазовый форум, которые пройдут в ЦВК "Экспоцентр".

Под влиянием глобальных вызовов и трендов в нефтегазовой индустрии в фокусе внимания отечественной отраслевой повестки сегодня доминируют вопросы цифровизации ключевых производственных процессов, импортозамещение и локализация, кадровая трансформация и роль человека в эпоху роботизации, обеспечение промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, развитие газовой отрасли и СПГ, модернизация переработки нефти, совершенствование системы нормативно-правового регулирования, поиск новых месторождений, экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, технологическое партнерство и новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, а также развитие научно-технической базы. Именно эти темы станут ключевыми в рамках предстоящих Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз-2020".

Форум нацелен на освещение широкого спектра актуальных вопросов - для этого в программе были предусмотрены различные форматы коммуникации между участниками: круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии.

Выставка "Нефтегаз" является крупнейшей в России и входит в десятку основных нефтегазовых выставок мира, ежегодно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. В работе выставки принимают участие более 500 отраслевых компаний. Спонсорами выставки выступают такие компании, как: ООО "НТА-Пром", ООО "Феникс Контакт РУС", ООО "НПО-МИР",  ООО "СИМЕНС", АО "ЭНЕРГОМАШ", АО "ТЕККНОУ", ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика", ООО "Синтек", ООО "Акрос", АО "Чебоксарский Электроаппартный завод", PMI-Systems, АО "АРТ-оснастка", АО "ТРЭМ-Инжиниринг", ОАО "САСТА", УК ООО "ТМС групп".

Совместное проведение Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз" – синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Мероприятия выставки и форума востребованы среди представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеров экспертного сообщества, профильных союзов и ассоциаций, ведущих аналитиков финансового сектора и консалтинговых компаний, а также представителей ведущих средств массовой информации. Ключевые компании отрасли уже подтвердили свое участие в мероприятиях.

Возрастная категория 16+.

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