Культурный проект "Дельфийский Омск – 2020" перенесен на 6-11 ноября

Москва, 19 марта. В целях содействия предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 губернатором Омской области А.Л. Бурковым и директором Международного Дельфийского комитета В.Н. Понявиным принято решение о переносе Культурного проекта "Дельфийский Омск – 2020" на 6-11 ноября 2020 года.

Изначально Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Пятнадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ "Мы помним…", входящие в состав Культурного проекта, планировались к проведению в Омской области с 24 по 29 апреля 2020 года. Однако с учетом текущей ситуации с коронавирусом, принимаемых документов государств-участников СНГ, федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, неизменной ориентации на сохранение здоровья людей перенос мероприятия представляется действием, соответствующим реалиям времени.

Изучались альтернативные варианты проведения мероприятия, в том числе в сети Интернет или без зрителей. Но Игры за закрытыми дверями – это формат, идущий вразрез с философией Дельфийских игр, которая направлена на объединение людей на празднике культуры и искусства.

На сегодня проделана существенная работа, реализованы необходимые организационные мероприятия на международном, федеральном и региональном уровнях. В субъектах Российской Федерации и странах Содружества сформированы Дельфийские сборные.

Международный Дельфийский комитет высоко оценивает готовность Омской области к Играм, что, несомненно, станет залогом успешного проведения в ноябре текущего года Культурного проекта "Дельфийский Омск – 2020".

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