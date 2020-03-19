В генконсульстве КНР сообщили об отсутствии новых локальных случаев коронавируса в Ухане

ТАСС, 19 марта. В среду, 18 марта, в китайском городе Ухань провинции Хубэй, эпицентре вспышки эпидемии COVID-19, не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, что стало первым знаменательным моментом для города, несколько месяцев борющегося против вируса. Об этом сообщается в четверг в официальном комментарии, предоставленном Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге. Вместе с этим в провинции Хубэй не было выявлено новых случаев с подозрением на заражение и число подозреваемых случаев стало нулевым, отмечается в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в среду в Китае было зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусом, завезенных из-за рубежа. Общее число новых локальных случаев также свелось к нулю. По данным на конец 18 марта, количество существующих подтвержденных случаев сократилось до 7263 человек, 70420 человек вылечились и покинули больницы. Общая численность существующих подозреваемых случаев снизилась до 105 человек. "Эпидемия во всей стране уже находится под контролем, и ситуация продолжает стабилизироваться", - отмечают в дипмиссии.

В генконсульстве добавили, что по мере заметного улучшения антиэпидемиологической ситуации Китай показывает плавное возобновление производства. "Экономическая деятельность демонстрирует полное восстановление и жизненные силы. За пределами провинции Хубэй более 95% промышленных предприятий возобновили производство и 80% работников уже вышли на работу. Возобновление малого и среднего бизнеса достигло около 60%. Основные предприятия и крупные проекты во всех частях Китая активно переходят к полноценной работе", - сказано в сообщении.

В дипмиссии уточняют, что в провинции Хубэй возобновили производство 7629 местных предприятий, особенно те, что играют важную роль во всей производственной цепочке. В их число входят работающие в автомобилестроении предприятия, а также заводы по производству фосфатных удобрений и из отраслей электроники и оптоволоконных коммуникаций.

"Наряду с этим Китай продолжает расширять международное сотрудничество, делиться с миром своим опытом профилактики и контроля коронавирусной инфекции и по мере своих возможностей оказывать помощь странам, сильно пострадавшим от коронавируса", - сказано в сообщении.

В генконсульстве добавили, что между Китаем и Россией также усиливаются контакты и сотрудничество по предотвращению и контролю распространения коронавируса. "В телефонном разговоре, проведенном между главами МИД двух стран 18 марта, глава МИД КНР Ван И почеркнул, что китайская сторона готова в полной мере принять во внимание потребности России, укреплять с российской стороной сотрудничество в области противоэпидемической борьбы, срочно реагировать и отзываться на потребность российской стороны в закупке предметов медицинского назначения. В качестве благодарности за поддержку и помощь, оказанные Россией, китайская сторона также готова активно рассмотреть вопрос о предоставлении российской стороне помощи в виде крайне необходимых товаров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что каждая страна должна учиться у Китая, показавшего образец великой державы. В настоящее время международные отношения стоят перед лицом крупных вызовов и угроз, поэтому все страны должны реагировать на них общими усилиями", - отмечается в сообщении генконсульства.

В дипломатической миссии также приводят слова советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева о том, что России и Китаю нужно и дальше развивать сотрудничество в сфере общественного здравоохранения и борьбе с эпидемиями. "У нас есть опыт сотрудничества с Китаем, я надеюсь, что он будет продолжаться. Сейчас мы получаем новые данные о вспышке коронавируса, но, я думаю, что, когда она закончится, у нас будут новые ветви для сотрудничества в сфере здравоохранения", - цитирует слова Малеева генконсульство КНР в своем сообщении.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.