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В УК "Кузбассразрезуголь" установили "телемост" между филиалами

Предприятие УГМК тестирует систему дистанционного обучения, разработанную для оптимизации затрат компании в связи с большим территориальным разбросом ее предприятий

ТАСС, 20 марта. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) приступили к тестированию программы дистанционного обучения работников филиалов. Система была разработана для оптимизации затрат компании, связанных с большим территориальным разбросом ее предприятий.

Как рассказали в пресс-службе УГМК, формат дистанционного обучения работникам "Кузбассразрезугля" хорошо знаком. Несколько лет он реализуется на базе Технического университета УГМК (г. Верхняя Пышма, Свердловская область). Теперь занятия работников филиалов УК "Кузбассразрезуголь" проходят с использованием видеоконференции. Для обеспечения удаленного взаимодействия учебных центров разрезов было разработано специальное программное обеспечение. В тестовом режиме уже прошел обучающий вебинар "Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий", в котором одновременно приняли участие горняки четырех филиалов – Бачатского, Краснобродского, Кедровского и Калтанского.

"На начальном этапе внедрения дистанционного обучения на разрезах компании мы тестируем и дорабатываем техническое обеспечение процесса, а также обучаем преподавателей работать с аудиторией удаленно, – комментирует начальник управления по работе с персоналом АО "УК "Кузбассразрезуголь" Игорь Мороз. – В перспективе планируем использовать такой формат и для реализации программ профессионального обучения".

В настоящее время для системы видеосвязи между учебными центрами филиалов компании закупается дополнительное необходимое оборудование. Развитие дистанционной формы обучения на разрезах АО "УК "Кузбассразрезуголь" позволит в рамках одного курса комплектовать группы из горняков нескольких филиалов и проводить занятия по месту их работы.

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