"Русское радио" проведет музыкальный марафон "Все будет хорошо!"

Москва, 20 марта. В поддержку всех, кто находится на карантине и в самоизоляции, всех, кто борется с коронавирусом и изменил привычному ритму жизни, "Русское Радио" объявляет многочасовой музыкальный марафон "Все будет хорошо!".

Мероприятие начнется утром 25 апреля и закончится только после последнего артиста, который захочет прийти в студию "Русского Радио", чтобы исполнить свои хиты и передать привет слушателям.

Один за другим самые любимые и востребованные исполнители "Русского Радио" будут приходить в интерактивную студию радиостанции, чтобы исполнить живой сольный концерт, который объединит их лучшие песни, и подарить праздник миллионам радиослушателей.

"Из-за пандемии и в соответствии с запретом на проведение массовых мероприятий мы отменили большой юбилейный концерт "Русского Радио", но мы не можем оставить наших слушателей без праздника! Надеюсь, марафон "Все будет хорошо!" поможет нам всем сохранить позитивный настрой и выстоять в этой непростой ситуации", – говорит генеральный директор ЗАО "Русская Медиагруппа" Роман Саркисов.

Уже сегодня о желании участвовать в марафоне заявило более 10 артистов. Первыми стали группа "Дискотека Авария", Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Валерий Меладзе и SOPRANO Турецкого.

"Мы хотим поддержать слушателей "Русского Радио", – говорят солисты коллектива "Дискотека Авария". – Мы вместе с вами! Сегодня задача каждого артиста – дарить позитив, быть рядом со своими поклонниками! У "Русского Радио" есть потрясающая возможность устроить музыкальный марафон, порадовать слушателей дистанционно, не нарушая карантинных мер. И это очень здорово. Мы призываем коллег присоединяться к нам и устроить в эфире настоящий музыкальный праздник!"

"Я понимаю, насколько тяжело отказаться от привычного образа жизни и остаться дома, – отметил Владимир Пресняков. – Для трудоголиков, непоседливых людей это страшный сон. Я очень рад, что "Русское Радио" решило поддержать своих слушателей, и счастлив, что могу присоединиться к марафону. Думаю, сейчас перед всеми артистами стоит задача вселить позитив и дух уверенности в своих поклонников".

"Я очень рад, что у меня есть возможность присоединиться к коллегам и благодаря "Русскому Радио" устроить для слушателей и поклонников праздник даже тогда, когда все концерты отменены и мы не можем встретиться вживую, – говорит Валерий Меладзе. – Надеюсь, что наше выступление в эфире "Русского Радио" подарит всем немного тепла!"

Список звезд-участников будет ежедневно пополняться. Слушателей ждет многочасовой марафон из живых концертов в онлайн-трансляциях в социальных сетях "Русского Радио", а также в эфире телеканала RU.TV.

Возрастная категория 12+.

Все средства за приобретенные билеты на шоу "Русское Радио 25", запланированное на 25 апреля на сцене "ВТБ Арена", будут возвращены покупателям.

Возврат денежных средств за купленные билеты будет производиться в период с 1 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года по месту приобретения билетов на мероприятие.

Официальные агенты продажи билетов на мероприятие:

Rusradio.ru +7 (499) 579-77-79

Muz.ru +7 (499) 579-77-79

Concert.ru + 7 (459) 644-22-22

Vtb-arena.com + 7 (495) 122-42-28

Kassir.ru + 7 (495) 730-73-00

Redkassa.ru + 7 (495) 665-99-99

Afisha.yandex.ru

Подробную информацию о возврате билетов можно также получить по телефону +7 (499) 579-77-79.

Пресс-служба "Русской Медиагруппы": pressa@rr.ru