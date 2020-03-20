Продлен срок приема заявок на Криптонит Startup Challenge

Москва, 20 марта. С момента анонса всероссийского конкурса технологических стартапов поступило более 280 заявок из разных регионов страны. Количество амбициозных проектов увеличивается с каждым днем. Для того чтобы дать дополнительную возможность их создателям заявить о себе, оргкомитетом было принято решение продлить первый этап конкурса до 31 марта включительно.

Теперь у предпринимателей есть дополнительное время, чтобы отправить заявку, которая поможет обратить внимание инвесторов на проект.

В этом году на Криптонит Startup Challenge внесены изменения в перечень технологических сфер. Организаторы заинтересованы в привлечении стартапов по следующим направлениям: искусственный интеллект, большие данные, информационная безопасность, интернет вещей, аппаратные решения, робототехника и телекоммуникации. Помимо этого, расширен список приоритетных рынков. IТ-таланты могут представить свои разработки для промышленности, сельского хозяйства, образования, финансовой сферы, городской инфраструктуры и автоматизации зданий. На данный момент по количеству поданных заявок лидируют стартапы с акцентом на промышленность (45%) и умный город (35%), при этом по новому направлению – сельскому хозяйству – подано 28% заявок.

Призовой фонд Криптонит Startup Challenge 2020 включает в себя не только денежные инвестиции – 10 млн рублей – но и двухчасовую комплексную диагностику проекта от экспертов Инвестиционной компании "Криптонит". Специалисты дадут компетентную техническую оценку стартапа, практические рекомендации по его доработке, ответят на актуальные вопросы и оценят возможности для пилота.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

- Прием заявок продлится до 31 марта 2020 года;

- Отборочный тур – с 1 по 30 апреля 2020 года;

- Полуфинальные раунды – 14 и 15 мая 2020 года;

- Финал и награждение победителей состоятся в июне 2020 года.

В финале 10 лучших встретятся с главами крупнейших корпораций страны, среди которых: основатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

О ИК "Криптонит"

Инвестиционная компания "Криптонит" в cоставе Группы компаний "Криптонит" создана в 2018 году и входит в многопрофильную IТ-структуру ИКС Холдинг, основанную Антоном Черепенниковым. ИК "Криптонит" инвестирует как в технологические стартапы, так и в уже успешные коммерческие IТ-проекты в России с целью поддержки и развития научного потенциала страны. Одним из ключевых источников поиска и привлечения IТ-талантов является Всероссийский конкурс для молодых предпринимателей и ученых Криптонит Startup Challenge. Больше информации на сайте.

О конкурсе

Криптонит Startup Challenge – Всероссийский конкурс технологических стартапов – впервые прошел в 2019 году и стал одним из ключевых событий на рынке венчурных инвестиций. Призовой фонд составил 10 млн рублей. В жюри конкурса вошли главы крупнейших российских и международных корпораций и инвестфондов: USM Management, "ИКС Холдинг", Mail.ru Group, "Ростех", "МегаФон", Almaz Capital и BCG Россия. Проект поддержали 23 российских вуза, среди которых МГТУ им. Баумана, МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, НГУ, ТУСУР, ИРНИТУ и другие. Больше информации о конкурсе на Криптонит Startup Challenge.