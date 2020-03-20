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В УрГПУ обсудили ход реализации нацпроекта "Образование" в Свердловской области

Педагоги, законодатели и представители профильного министерства отмечают, что приоритетным для Свердловской области стал федеральный проект "Учитель будущего"
Ректор УрГПУ Светлана Минюрова Пресс-служба Уральского государственного педагогического университета
Описание
Ректор УрГПУ Светлана Минюрова
© Пресс-служба Уральского государственного педагогического университета

ТАСС, 20 марта. В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) 19 марта состоялось заседание подгруппы по контролю за ходом реализации в Свердловской области национального проекта "Образование". В пресс-службе вуза отметили, что заседание прошло с участием заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Владимира Власова, председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма областного парламента Елены Чечуновой, члена комитета Кирилла Некрасова, а также начальника отдела высшего образования и развития педагогических кадров департамента профессионального образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаила Корягина.

"Перед совещанием ректор УрГПУ Светлана Минюрова провела гостей по вузу: показала музей УрГПУ, электронную библиотеку, актовый зал, познакомила со стендами, на которых представлен вклад университета в реализацию национального проекта "Образование", - рассказали в пресс-службе.

Открывая совещание, Елена Чечунова подчеркнула, что приоритетным для Свердловской области стал федеральный проект "Учитель будущего" и не случайно совещание проходит в вузе, который является кузницей кадров для системы образования. Михаил Корягин напомнил, что в 2019 году Свердловская область стала одним из регионов-победителей конкурса Министерства просвещения РФ на получение субсидии на реализацию проекта "Учитель будущего". Проект предполагает создание двух видов центров: центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. За четыре года будут открыты три центра, один из них - профессионального мастерства - 1 сентября на базе УрГПУ. На это из федерального бюджета региону выделено почти 105 млн рублей.

Также Корягин рассказал о проекте "Земский учитель", на который выделено 54 млн рублей. Этот проект - важная часть проекта "Учитель будущего".

"Мы можем выплатить по миллиону педагогам, которые заполнят имеющиеся 54 вакансии в поселках и маленьких городах. На сегодня у нас 60 заявок с уже оформленным пакетом документов", - приводят в пресс-службе слова начальника отдела профильного министерства.

Светлана Минюрова познакомила гостей с презентацией о создании при УрГПУ центра непрерывного повышения профессионального мастерства.

В пресс-службе напомнили, что проект "Учитель будущего" предполагает создание в регионах центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, которых к 2024 году должно быть не менее 225, и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, число которых к 2024 году должно достичь не менее 85.

Как отметила ректор, очень важно, что в Свердловской области благодаря межведомственному взаимодействию решен вопрос денежного трансфера на создание центра. Утверждена модель, типовой проект зонирования, сформирован перечень оборудования, создано штатное расписание. Центр начнет работу в сентябре.

"Мы ставим перед центром задачу - учить преподавателей методикам и технологиям работы со школьниками, чтобы показатели читательской, естественнонаучной, математической, компьютерной грамотности росли и могла быть выполнена амбициозная задача для региона - войти в тройку лучших по стране. Предполагается, что формы и методы работы в центре будут качественно новыми - это организация стажировок в образовательных учреждениях с лучшими педагогическими практиками не только в нашем регионе, но и по всей стране", - сказала Минюрова, добавив, что с педагогами будут работать не только преподаватели высшей школы, но и лучшие учителя школ России, прежде всего, победители и участники конкурсного движения.

Ректор продемонстрировала проект реконструкции здания УрГПУ в центре Екатеринбурга, по адресу улица 8 марта, 75, на двух этажах которого планируется расположить новый центр, а также 3D-визуализацию помещений центра, в том числе студию для записи онлайн-курсов.

"Будет сделано все, чтобы педагоги, придя сюда, чувствовали себя учителями будущего", - добавила она.

На реализацию проекта выделен 91 млн рублей из федерального бюджета.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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